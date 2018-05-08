İlk defa yamaç paraşütüyle atlayan tatilcilerin zor anları

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, 4 pistiyle yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, Ölüdeniz'in eşsiz manzarasının yanı sıra pilotların yaptığı hareketle adrenalin ve korku dolu dakikalar yaşıyor. Tatilcilerin gökyüzünde bağırmaları ve yalvarmaları, paraşüt pilotları tarafından aksiyon kamera ile görüntülendi. Kameraya yansıyan görüntülerde bazı yolcuların uçuş yapmadan dua ettiği, bazılarının da gökyüzünde pilotlara indirmeleri için yalvarmaları ve komik konuşmaları yer alıyor.

Yamaç paraşütü pilotu Bahadır Civan, "Babadağ'da 20 yıldır yamaç paraşütü pilotluğu yapıyorum. Babadağ manzarasıyla dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinden biri. Uçuşlarda eşsiz Ölüdeniz manzarasıyla turistler memnun kalıyor. Yolcuların çoğu kalkış anında çok heyecanlı oluyor. Kalktıktan sonra sakinleşiyorlar ve ‘Heyecanlı bir şeyler yapabilir miyiz’ diye soruyorlar. İsteyenler için havada bazı aksiyon hareketleri yapıyoruz. O anlarda kimilerinin sesi kesiliyor kimileri de bağırmaya başlıyor. Zaman zaman ilginç ve komik görüntüler ortaya çıkıyor. İnişin ardından izledikleri zaman yolcularımız da gülüyor. Biz de onların memnuniyetinden dolayı mutlu oluyoruz" dedi.

Murat Yalçın

