Edirne’de Atatürk Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencilerine, 15 Temmuz gecesi yaşanan askeri darbe girişimi ve ardından kazanılan demokrasi zaferi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının da bulunduğu, ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi’ videosu izletildi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencileri ziyaret ederek, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi’nin anlatıldığı broşürleri tek tek dağıttı ve ilk derste öğrenciler ile birlikte videoyu izledi.

“15 Temmuz’u iyi anlamak, iyi öğrenmek, unutmamak ve unutturmamak gerekiyor”

Edirne Valisi Günay Özdemir, “Biliyorsunuz, Türkiye 15 Temmuz’da ciddi bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı. Aslında Atatürk’ün dediği gibi; ‘Vicdanı hür, fikri hür’ nesiller yetiştirmemiz gerekiyordu. Bu konuda belki biraz yanlış eğitim alan birçok kişi maalesef ülkemizde hainliğe kalkıştılar. Bu hainlik sonucunda da aslında vatanını, milletini, bayrağını seven Türk halkı, gençliği; biz şuna inanıyoruz, Türk gençliği de vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkan bir gençlik. Onun için ben eğitimin ilk günü bu vatan, bayrak, millet ve devlet aşkıyla eğitim öğretime başlama ve bundan sonra da vatanımıza, bayrağımıza, devletimize, milletimize sahip çıkmak için 15 Temmuz’u iyi anlamak, iyi öğrenmek, unutmamak ve unutturmamak gerekiyor” dedi.

Koray Ustabaşı