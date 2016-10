Öğrencilere ve öğretim görevlilerine hitap ederek ilk dersi veren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, FETÖ'cülerin DAEŞ'ten hiçbir farkı olmadığını söyleyerek, her ikisinin de kendisi gibi olmayanı Müslüman saymadığını kaydetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 5 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 10 bin 500 öğrencisi bulunan Onyedi Eylül Üniversitesi'nin akademik yıl açılışına katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, gündemi değerlendirdi. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, üniversitelere seve seve geldiğini söyleyerek, "2016-2017 Eğitim yılının hayırlı olmasını, Bandırma'ya katkıda bulunmasını temenni ediyorum. Üniversitesi olmayan şehrimiz kalmadı. Bandırma'da olduğu gibi ilçelerimizde kamu üniversiteleri açılıyor. Artık öğrencilerimiz gurbete çıkarak eğitim yapmak zorunda kalmıyor. Türkiye'nin bu anlamda ciddi bir noktaya geldiğini ifade ediyoruz. Sayısal olarak artan üniversitelerimizin niteliksel olarak da yükselmesi için elimizden geleni yapmak durumundayız. Gücümüzün yettiğince Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin destekçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş öğrencilere verdiği ilk derste FETÖ ve DEAŞ'ın farkı olmadığını anlattı. Kurtulmuş, "Sorunların büyük olduğu, insanoğlunun devasa sorunlarla boğuştuğu, açlıkla, kıtlıkla, küresel göçle karşı karşıya kaldığı bunları biliyoruz. Sorunlarımıza rağmen, abartmadan söyleyebiliriz ki; dünyanın en fazla bilgiye sahip olduğu dönemini yaşıyoruz. Burada tezat var. İnkaların tarihsel derinliklerinden, Afrika kabilelerinin her şeyin bilgisine sahibiz. Bu kadar çok bilgi var, insanoğlunun huzur ve saadetini sağlayacak herhangi bir tertibata sahip değiliz. Dünyanın bu eksikliğini tamamlamak ve kendimizi ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. Hikmet, sözü ve işi en güzel olması gereken şekilde yapmaktır. Hikmet, varoluşun sırrını çözmektir. Ne kadar bilgili olursanız olun, hikmet yoksa sizin içinizdeki bir takım sıkıntıları çözmesi mümkün değildir. Açılış dersi olduğu için hikmet unsurunu bu kadarla geçelim. Hikmet olmadan ilim, dalları kurumuş ağaca benzer. Örnek verelim. Atom bombasını bulmak ilimdir. Ama hikmet ile donanmamış moleküler ilim Hiroşima'da insanlık dışıdır. Hikmetten uzak moleküler bilginin insanlığa verecek bir şeyi yoktur. Bomba atılalı kaç yıl oldu hala o insanlar genetik hastalıklardan kurtulamıyor. Hikmet olmadığı için kuru bir ilim bu hale getirmiştir. İrfan da önemlidir. İrfan hayatı anlamlandırmaktadır. Yunus Emre mektepte okumadı, Bandırmalı Ali Amca'da okumadı. Bizim irfan mektebinin Anadolu ve Rumeli topraklarına katkısı vardır. 15 Temmuz'u gerçekleştiren FETÖ'cilerin DEAŞ'tan hiç bir farkı yoktur. Kendisi gibi olmayanı Müslüman saymaz. Utanmasalar baştaki adamları peygamber ilan edecekler. Bunlar, ayrıca kapalı grupları içindekileri Müslüman olarak sayar, dışarıda kalanları insan yerine bile koymazlar. Bugün terörü besleyen işte bu teolojidir. Hedefe giden her yol mubahtır anlayışları var. Bizim için meşru olmayan ne hedef olur, ne yöntem olur. DAEŞ'in her gün onlarca insan öldürdüğünü görüyoruz. FETÖ'cüler 241 kardeşimizi şehit ettiler ama tarihte ne FETÖ'cüler gördü. Hepsi tarih sayfalarına gömülecektir" dedi.

1. Dünya Savaşı'ndan yüz yıl sonra insanların gönüllerini parçalamaya çalıştıklarını söyleyen Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "100 sene önce cetvelle sınır çizdiler. Suriye'de Akçakale diye yerimiz var. Nusaybin ile Kamışlı'yı ayıran nedir? Kobani diye bir yer var, karşısı Mürşitpınar. Tren yolu ayırıyor. Bunları 1 asır önce bölmüşler ama gönülleri bölemediler. Balkan Savaşı öncesinde aynı bugünkü fitneyi koydular. Sen Boşnaksın, sen Kürtsün diyerek 6 asırlık imparatorluğu yıktılar. Bazen FETÖ diye geliyorlar, bazen DAEŞ diye geliyorlar. Nasıl gelirse gelsinler, biz bağımsız bir millet olarak kıyamete kadar yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet döneminde de Osmanlı döneminde de büyük kazanımlar vardır. Bunlar birbirinin rakipleri değildir, tamamlayıcı unsurlardır. 15 Temmuz akşamında bu millet bütün bu birikime sahip çıktı. Osmanlı'ya Cumhuriyet'e Selçuklu'ya sahip çıktığını gösterdi. Millet ayağa kalkarak milli iradeye sahip çıktı. En zor inşa edilen şey insandır. Ahlakınızı, bilginizi tamamlayın, çok güçlü bir karakter olarak mezun olun. Bol miktarda okuyun, kendinizi sağlam şekilde inşa edin. İnsan biriktirin, Dünya'yı ve Türkiye'yi iyi tanıyın. Türkçe'yi iyi konuşun. Kitaplar okuyun, bir araya gelin tartışın."

Törende Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a teşekkür plaketi verilirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a da üniversitenin kurulmasına verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Bandırma Üniversitesi Rektörü Süleyman Özdemir, yaptığı konuşmada üniversite ile ilgili bilgiler verirken, Onyedi Eylül Üniversitesi'nin henüz 1 yıl önce kurulduğunu ve bu nedenle Türkiye'nin en genç üniversitesi olduğunu kaydetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bandırma'da yatırım müjdesi verdi. Bandırma'da inşaat ve peyzaj alanında bir tematik park yapılacağını söyledi. Başkan Uğur, büyükşehrin yatırımları ile Bandırma'da kurulan üniversitenin onbinlerce öğrenciyi ağırlayacağını söyledi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise 15 Temmuz sürecine değinerek, ülkesini, milletini ve bayrağını seven bireyler yetiştirmenin önemine değindi.

Bahadır Demirçeviren - İbrahim Aldemir