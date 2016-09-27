Eğitim dünyasına 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ile birlikte 'merhaba' diyen İstanbul Rumeli Üniversitesi, Silivri Belediyesi işbirliği ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Ders başını halkla birlikte semt meydanında yapan üniversite böyle bir etkinlik gerçekleştirdiği için büyük beğeni topladı.

Silivri Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen ilk derse Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, ilçenin önde gelen siyasi kişileri,Rektör Prof. Dr. Salih Aynural, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Ekrem Çalkılıç, Mütevelli Heyeti Üyeleri, Rektör Prof. Dr. Salih Aynural, Dekanlar, Sivil Toplum Kuruluşları, öğretim üyelerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve Silivri halkı katılım gösterdi. İlk dersi ise “Çevre Bilinci” konusunda İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oğuz Özyaral verdi.

Kürsü konuşmasında ilçelerinde bir üniversitenin bulunmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, "İstanbul Rumeli Üniversitesi tamamı ile Silivri'nin kendi üniversitesi oldu. Üniversite bilim demek, akıl demek, bilerek düşünmek ve akılla karar vermek demektir. Bu da bizim ilçemizin zengin mozaiğini bir araya toplayacak büyük bir resmi ortaya koymasında çok büyük katkı yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Üniversiteler kapalı kapılar ardında iş yapamaz"

Etkinlik sonunda açıklamalar yapan MYO Müdürü Doç. Dr. Oğuz Özyaral, "Benim için hayatta en önemli şey üniversite kelimesinin anlamının halk tarafından anlaşılmasıdır. Çünkü üniversite 'dünya şehri' demektir. Dolayısıyla kapalı kapılar ardında iş yapamaz. Halkın yanına gittiğinde üniversitenin anlamı olur. Olaylar, onların çözüm arayış noktaları ve paylaşılması bizim için çok önemli. Biz bugün burada halkımızla beraber, halk sağlığı için yapılması gereken 4G hareketini konuştuk. Burada demek istediğimiz şey şudur: Geri dönüştür, geri kazan, gerile ve gerçekten ihtiyacın yoksa geri çevir. Yıl boyunca öğrencilerimize de bunu detaylı bir şekilde anlatacağız" dedi.

"Avrupa bizden yeni teori ve bilgiler öğrenecek"

"Bir ulusun ulus olmasındaki en önemli unsur sivil toplum kuruluşlarının varlığıdır" ifadelerini kullanan Doç. Dr. Özyaral, "Üniversiteler sivil toplum kuruluşlarıyla el ele tutuştuğu zaman durdurulamaz. Silivri'yi durduramazlar. Türkiye'nin idolü bir ilçe oluruz, hatta bütün dünyaya duyururuz. Zaten Türkiye'nin çıkış noktasında bulunuyoruz. Yüzümüz Avrupa'ya dönük. Her türlü bilgiyi alıp kendi öz bilgimizle onları yoğuracağız. Daha sonra kapılar açıldığında Avrupa bizden yeni teori ve bilgiler öğrenecek" şeklinde açıklamalarda bulundu.