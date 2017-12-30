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İlk geldiğinde tartıştı, ikinci geldiğinde vurdu

Elazığ'da bir telefoncuya gelen şahıs tartışıp gittikten sonra tekrar gelerek iş yeri sahibini silahla vurarak yaraladı.

İlk geldiğinde tartıştı, ikinci geldiğinde vurdu

30 Aralık 2017 22:37

Olay, merkez Gazi Caddesinde bir telefoncuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde iş yerine arkadaşlarıyla gelen bir şahıs ile telefoncu H.Y. arasında tartışma çıktı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs iş yerinden ayrıldıktan sonra akşam saatlerinde geri gelerek silahla iş yeri sahibini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç
 

 

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