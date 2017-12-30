İlk geldiğinde tartıştı, ikinci geldiğinde vurdu

Olay, merkez Gazi Caddesinde bir telefoncuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde iş yerine arkadaşlarıyla gelen bir şahıs ile telefoncu H.Y. arasında tartışma çıktı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs iş yerinden ayrıldıktan sonra akşam saatlerinde geri gelerek silahla iş yeri sahibini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kamil Can Kılıç

