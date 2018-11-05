İlk göçmen kafilesi Mexico City'ye ulaştı

Meksika üzerinden ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ilk göçmen kafilesi başkent Mexico City'ye ulaştı. Yaklaşık 450 kişilik göçmen kafilesine başkentte bir stadyumda geçici barınaklar temin edildi. Mexico City'deki yetkililer, binlerce insan için sağlık hizmetleri ve hukuk danışmanlarının yanı sıra yiyecek ve barınak hazırladıklarını söyledi. Meksika basınında yer alan habere göre, 10 bin litrelik içme suyu tankeri stadyuma yerleştirildi. Mexico City Valisi Jose Ramen Amieva Galvez, "Göçmen kafilesinde çok sayıda çocuk, hamile kadın ve savunmasız insan var. İhtiyaç duydukları yardım ve hizmetleri sağlamalıyız" dedi. Başkent sakinleri ise göçmenler için elbise ve ayakkabı yardımında bulundu.

Öte yandan, haftalar önce Honduras'tan yola çıkan göçmenlerin sayısı yaklaşık 5 bine ulaştı.