Diğer
Kategoriler

İlk güneş tutulması 3000 yıl önce gerçekleşti

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, şimdiye kadar kaydedilen en eski güneş tutulmasının 3000 yıl önce belli bir tarihte gerçekleştiğini tesbit etti.

İlk güneş tutulması 3000 yıl önce gerçekleşti

30 Ekim 2017 21:42

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, İncil'de de değinilen en eski güneş tutulmasının 30 Ekim 1207 tarihinde gerçekleştiğine inanıyor. Cambridge Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Metalurji Bölümü'nden Prof. Sir Colin Humphreys, "1611 Kral James çevirisi, modern İngilizce çevirilerde genellikle Güneş ve Ay'ın hareket etmeyi bıraktı şeklinde çevrilir" dedi. Humphreys," İbranice metne geri dönersek, alternatif bir anlamın da, ışıldamayı bırakmaları, yani Güneş ve Ay'ın normalde yaptıklarını bırakarak durmaları olduğunu belirledik" şeklinde ifade etti.

Prof Humphreys ve yardımcı yazar Graeme Waddington, önceki araştırmacıların yalnızca Ay'ın doğrudan Güneş'in önünden geçtiği, ancak diski tamamen kaplaması için çok uzak olduğu tutulmaları araştırdıklarını, metnin halka şeklindeki bir tutulmaya işaret edebileceğini düşünmediklerini söyledi. Cambridge araştırmacıları, bir tutulmanın tarihini hesaplamak için Dünya'nın dönüşünün zaman içindeki değişimleri inceleyen yeni bir "tutulma kodu" geliştirdiler. Yaptıkları hesaplamalardan, M.Ö. 1500-1050 yılları arasında Kenan'dan görülen tek halkalı tutulmanın 30 Ekim 1207'de öğleden sonra olduğunu tespit ettiler. 

Etiketler: Güneş tutulması

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç