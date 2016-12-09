Türkiye’de ilk defa başlatılan ‘Sen de 1 Kulak Ver’ projesi kapsamında 8 ton atık pil işitme cihazına dönüştü. Geri dönüşüme kazandırılan atık piller, 8 yaşındaki Mardinli Rojda ve kardeşi Mehmet ile birlikte onlarla aynı kaderi paylaşan işitme engelli 6 çocuğa daha umut oldu.

Zeytinburnu Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hem çevreye hem de işitme engelli çocuklara yönelik özel bir çalışmaya imza attı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, TAP Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Sen de 1 Kulak Ver’ projesi kapsamında 8 ton atık pil, işitme cihazına dönüştü.

"Doğayı kirleten piller hayat oldu, ses oldu"

Atık pillerin işitme engelli çocuklar için umut ışığı olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, projeye ilişkin bilgiler verdi. Aydın, "Bir pil çok ihtiyacımızı karşılıyor. İşimiz bittiğinde kaldırıp atıyoruz, attığımızda önceden çok yararı olan maddeler çok büyük zararları doğaya saçıyor ve giderilmesi mümkün olmayan zararlar oluşturuyor. O pilleri okullarımız ve Zeytinburnu’ndaki hemşehrilerimizin desteğiyle topladık. Bir kulak da sen ver dedik projemize. Şuana kadar 8 ton pil toplandı. 500 kilogram pille bir işitme cihazı tedarik edebiliyoruz. İşitme kaybı olan çocuklarımıza bugün işitme cihazlarını takdim edeceğiz. Doğayı kirleten piller hayat oldu, ses oldu, gençlerimizin problemlerini gidermiş oldu" dedi.

"En çok anne ve babalarının seslerini duymak istiyorlar"

Çevre kirliliğine ve doğal kaynakların zarar görmesine neden olan atık pillerin geri dönüşüme kazandırıldığı sosyal sorumluluk projesi sonunda 8 yaşındaki Mardinli Rojda ve onunla aynı kaderi paylaşan 7 yaşındaki kardeşi Mehmet Akcan işitme cihazına kavuştu. İşitme cihazları takılan kardeşler ilk kez birbirlerinin sesini duydu. Akcan kardeşlerin amcası Mehmet Ali Akcan da yeğenlerinin sevincine ortak oldu.

Amca Akcan, "Rojda ve Mehmet'e cihaz takılacak bugün çok heyecanlıyız. Onlar da çok heyecanlı. İnşallah duyacaklar Rojda 8, Mehmet 7 yaşında. Rojda yüksek sesle duyabiliyor ama Mehmet hiç duyamıyor. Annesinin babasının sesini duymak çok istiyorlar. Askere gitmeyi çok istiyor Mehmet" dedi.

"Duyduğu zaman ve konuştuğu zaman inşallah iyi bir dereceye gelecek diye düşünüyoruz"

İşitme engelli ailenin dört bireyinden en küçüğü olan 2 yaşındaki Can Çavdar proje kapsamında işitme cihazına kavuştu. Can’ın verdiği ilk tepkiler ise kendisi gibi işitme engelli olan anne ve babasına duygusal anlar yaşattı. Ailenin yakın dostu İşaret Dili Eğitmeni Gözde Karal, Çavdar ailesinin yaşadığı sevinci anlattı.

Karal, "Duyacağı için çok mutlular. Büyüdüğünde iletişim kurabilecek olmasına çok mutlu oluyorlar. İleride çünkü ailede çeviri yapacak, dışarıyla iletişim kuracak duruma can gelecek gibi görünüyor. Duyduğu zaman ve konuştuğu zaman inşallah iyi bir dereceye gelecek diye düşünüyoruz" diye konuştu.

İşitme engelli çocuklara işitme cihazlarının hediye edildiği programda, işitme engelli orkestrası da mini bir konser verdi. Performanslarıyla büyük beğeni toplayan orkestra salondakilerden büyük alkış aldı.

Emrah Kuş-Hülya Keklik