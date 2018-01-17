İlk kez konut alacaklara 2018’de yeni müjdeler yolda

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşa 15 bin lira devlet desteği veren konut hesabı yeniden düzenlenecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına göre yeni modelde 4 yeni destek bulunacak. Bunlar; devlet desteği artacak, stopaj oranı indirilecek, tapu harcı düşürülecek ve düşük faizli kredi imkanı sağlanacak.

“Konut hesabında devlet desteğinin artması, birikimlerin artmasında önemli bir etki yapacaktır”

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Konut hesabında devlet desteğinin artması, birikimlerin artmasında önemli bir etki yapacaktır. Bu desteklerden ilk kentsel dönüşümde başarı ile uygulanan düşük faizli kredi çekilmesi olabilir. Şüphesiz, ilk kez konut alacaklar için en zor hususlardan biri mortgage kapsamında zorunlu olan peşinatın biriktirilmesi. Sistemin bu ihtiyaca da cevap verebilecek olması önemli bir avantaj. Birikimler arttıkça, insanlar geç yaş yerine genç yaşta konut sahibi olabilir. Modelde ayrıca Altın hesabının da kullanılabilmesi, faizsiz sistemi tercih edecekler için de önemli bir avantaj olacaktır. Bu hesaptaki birikimler, mortgage da olduğu gibi BSMV’den de istisna edilebilir. Tapu harcı kısmında da yapılacak özel bir düzenleme olursa hesaba olan talep şüphesiz artacaktır. Sistemin ayrıca kura yöntemi ile para toplanan ve SPK - BDDK kontrolünde olmayan aracı kurumlar için de düzenleme sağlayacağını, mevduat toplamanın devlet kontrolünde kalmasının faydalı olacağını düşünüyorum. TOKİ ve Emlak Konut projelerinde de öncelik tanınabilir” dedi.

“Ya TOKİ projelerine bakacaklar veya ikinci elden eski konutlara yönelecekler”

İhlas Yapı Bizim Evler Teknik Müdürü Celalettin Yıldırım ise ilk kez ev alacaklara sağlanan devlet desteğinin artırılmasının gayrimenkul sektöründen ziyade emlakçıları sevindireceğini savundu. Yıldırım, “Devletin vereceği destek bedelleri düşük gelirli vatandaşlara göre hazırlandığını düşünüyoruz. Nitelikli konut üreten firmaların inşaat ve arsa maliyetleri sebebi ile düşük gelirli vatandaşlara uygun konut üretimi yapamamaktadır. Bu yüzden düşük gerili olup ilk kez ev sahibi olacaklar ya TOKİ projelerine bakacaklar veya ikinci elden eski konutlara yönelecekler. Tapu harcı oranlarının düşürülmesinin olumlu etkisinin olacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.