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İlk kez ortaya çıktı! Çiftlik Bank'ın firari CEO'su...

Milyonlarca liralık vurgun yaparak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın 2011 yılında 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmediği ortaya çıktı.

İlk kez ortaya çıktı! Çiftlik Bankın firari CEOsu...

05 Nisan 2018 09:33

Çiftlik Bank olayında binlerce kişinin milyonlarca lirasının dolandırılmasına ilişkin olarak dünya çapında aranan Mehmet Aydın hakkında yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Milliyet.com.tr, Mehmet Aydın'ın askerlik detaylarına ulaştı. Yakın korumasının Kıbrıs'ta kumar ve kokain alemleri yaptığını ifade ettiği Aydın, 2011'de 'askerliğe elverişsiz' raporu alarak askere gitmemiş.

'Dengesizlik var’

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Mehmet Aydın, 2011 yılında Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Askerlik Şubesi'ne başvurdu. Bursa'daki askeri hastaneye sevk edilen Aydın, oradan da İstanbul'a sevk edildi. GATA'da muayene edilen Aydın'ın boy ve kilo dengesizliği olduğu tespit edildi. Ardından da Aydı 'askerliğe elverişsiz' raporu aldı. En son Urugay'da ortaya çıkan Aydın, dünyanın her tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyor. Aydın'ın eşi Sıla Aydın ise tutuklu... Aydın'ın tutuklu yakın koruması Cafer Çolak ifadesinde 'Kıbrıs'a gittiğimizde kumar oynamadığı zamanlar dışında odasında bulunurdu. İçeriye girdiğim zamanlarda içeride kokain kullanıldığını gördüm. Kokain kullanımında bana hiçbir ikram olmamıştır. Hiçbir şekilde eşlik etmedim, kullanmadım. Odaya hayat kadınlarının geldiğini de biliyorum.' demişti. 

 

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