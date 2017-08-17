İlk kurbanlıklar İstanbul’a geldi

Çamlıca Gişelerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Hayvan Sevk Kontrol Noktası kuruldu. Bu noktada Anadolu'dan, İstanbul'da satılmak üzere getirilen kurbanlıkların sağlık durumlarına ilişkin raporlar ile hayvan sahiplerinin satış noktalarını gösteren belgeler bu noktada onaylatıldı. Kurbanlık hayvan sahipleri kamyonlarını gişeler çıkışında durdurarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler rehberliğinde Kurbanlık Kontrol Noktası'na çekti. Satıcalar burada gerekli belgeleri ilgililere sundu.

Belgeleri onaylanan kurbanlık hayvan sahipleri bu işlemlerden sonra satış yapacakları pazarlara hareket etti.