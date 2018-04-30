İlk mahsuller tezgahlardaki yerini aldı

Şanlıurfa’da yeşil nohut, sarmalık yaprak ve sarımsakta ilk mahsul pazar tezgahlarındaki yerini aldı. Yeşil nohut 3, sarmalık asma yaprak 6 ve sarımsak 2 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar rağbet gösterdiği yeni mahsulün fiyatı önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor. Ayrıca pazarda yer alan yeni ürünlerinden karpuz kilosu ise 2,5 liradan satışa sunuluyor. Pazar esnafı ürünlerin bir ay içerisinde ucuzlayacağını belirtti.

Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar havaların yavaş yavaş ısınmasıyla fiyatların düşeceğini şu an ise fiyatların ideal olduğunu belirtti. Fiyatların önümüzdeki günlerde düşeceğini belirten pazar esnafı Ahmet Erol, “Evet fakir için fiyatlar pahalı geliyor. Mahsuller yeni çıktığı için fiyatlar yüksek. Nohut satışına bugün başladık. O yüzden fiyatları pahalıdır. Bugün mesela sarma yaprağın fiyatı 6 ile 7 lira arasında satılıyor. Sarımsak 2 ve nohut 3 liradan satılıyor" diye konuştu.