Alınan bilgiye göre Orhangazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda bisikleti ile giden İdris Aksu’ya sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen ve kafasından ağır yaralanan Aksu’ya kaza anında yoldan geçen ve hemşire olduğu öğrenilen Zeynep isimli bir bayan uzun süre ilk müdahale yaptı. Gemlik’te 112 ambulansı olmadığı için Orhangazi’den gelen acil ambulansı ile yaralı genç Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün polis merkezine gittiği öğrenilirken, yaralı genci tedavisi Gemlik devlet hastanesinde devam ediyor. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

VATANDAŞLARDAN AMBULANS TEPKİSİ

Yaklaşık yarım saat ambulans beklerken duruma tepki gösteren vatandaşlar ise kazanın yaşandığı güzergahta sürekli araçların hız yaptığını belirtti. Vatandaşlar, ‘burası geceleri ralli sahasına döndü diyerek duruma tepki gösterdi. Tepkili vatandaşlar Gemlik gibi nüfusu 150 bine yaklaşan bir ilçede 112 acil ambulans bulunmaması ne kadar yanlış bir durum. Gemlik’in sahibi yok diyoruz kimse inanmıyor. Bu durum buna en güzel örnektir. Gemlik’in meydanında olan kazaya yarım saatte Orhangazi’den bir ambulans geliyorsa durup düşünmek gerekir’ dediler.