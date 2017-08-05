İlk rap dizisi 'Porsuk' tanıtıldı

Yaklaşık 3 hafta önce çekimlerine başlanan ‘Porsuk’ dizisinin tanıtımı, kadrosunda bulunan 20 oyuncunun katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin ilk rap dizisi olma özelliği taşıyan ‘Porsuk’; içerisinde rap, aşk ve hayatta kalma mücadelesi gibi konuları barındırıyor. Porsuk Bulvarı Adalar mevkinde gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Tanıtımda, dizinin müzikleri ve senaryodan kısa kesitler, katılımcıların beğenisine sunuldu.

"Eskişehir halkından destek bekliyoruz"



Vatandaşların ilgisinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren başrol oyuncularından Sefa Poyraz, dizinin kendi hayatından kesitler içerdiğini söyledi. Yaptıkları işin müzikseverler tarafından benimseneceğine inandığını aktaran Poyraz, “Biz birçok partilerde bulunduk, bu zamana kadar rap müzik adına bir şeyler yaptık gençliğimizden itibaren. Hayatımızı anlatan hikayelerden esinlenerek buna başladık. Bir de kendi şehrimizde yapılan bir şey. Benim hayatımı anlatan bir dizi olacak. İnternet üstü olarak yayınlanacak. Bu dizide yapacağımız en güzel şeylerden bir tanesi rap müziğe hayatını adayanların hikayesi. Rap müzik ile ilgili bu zamana kadar hayal kurup bir yerlere gelmeyi hayal eden gençliğimize destek olmak için böyle bir proje başlattık. Biz öncelikle Eskişehir halkından tüm Türkiye’den destek bekliyoruz. Emeğimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Dünya çapında hayran kitlesi düşünüyoruz"



Geceyle alakalı görüşlerini aktaran bir diğer başrol oyuncusu Can Akkaya ise hedeflerinin dünya çapında bir hayran kitlesi elde etmek olduğunu vurgulayarak, “Bu, Türkiye’nin ilk rap dizisi. Aslında Türkiye değil de biz dünya çapında bir hayran kitlesi düşünüyoruz. O bakımdan bir beklentimiz var. Müzikler çok kaliteli. Oyunculuklar keza öyle. Senaryomuz güzel. Ben dizide Kerem karakterini canlandırıyorum. Sefa’nın yol arkadaşı, kardeşi. Sefa rap söylüyor ben ise müziği yapanım. Beraber yaşama mücadelesi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

"Diziye başlayalı 3 hafta oluyor"



Böyle bir tanıtımı birkaç hafta öncesine kadar hayal bile edemediklerini belirten dizinin yönetmeni Yılmaz Aydoymuşlu ise başarılı bir ekip olduklarını ve güzel bir dizi ile vatandaşların karşısına çıkacaklarını aktardı. Aydoymuşlu şunları kaydetti:

“Dizimizde rap kültürünü az çok işliyoruz. Genel mali kültürü, zengin kültürü, bunlar arasındaki bir kız davası yüzünden bir çatışma. Olayın içine başka karakterler de giriyor. Zor durumda kalıyorlar. Öyle diyelim, izleyerek öğrenelim. 3 hafta falan oluyor başlayalı, biz biraz hızlı çalışıyoruz. Bana reklam filmleri yaptığım bir arkadaşım, böyle bir proje ile geldi. Ben de ‘Tamam’ dedim. İlk başta aşırı amatördük. 6-7 kişiydik. Ama bu 2 hafta içerisinde aşırı büyüdü. 10 kişiye kadar çıktık. Ondan sonraki haftada ise artık 20 kişi civarındaydık. İlk başladığımızda burada böyle bir şey yapacağımız hayal bile değildi. Açıkçası çok hızlı oldu.”

Çağatay Gür - Murathan Yıldırım