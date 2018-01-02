İlk transfer Süper Lig’den

İkinci Transfer ve Tescil Döneminin başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Elazığspor ilk transferini Atiker Konyaspor’dan yaptı. 4 Ocak’ta başlayacak olan Ara Transfer Dönemi öncesi çalışmalarına devam eden Elazığspor, Süper Lig Takımlarından Atiker Konyaspor’un genç stoperi Kadir Kaan Özdemir’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe’nin altyapısında yetişen ve sezon başında 250 bin Euro karşılığında Atiker Konyaspor’a transfer olan 19 yaşındaki genç stoperle 1,5 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Elazığspor’un Antalya Kampı’na katılan genç oyuncu, ligin ilk devresinde Atiker Konyaspor’da 1 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçına görev aldı.