İlk Türk Siber Güvenlik duvarı uluslararası arenada

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arif Sarı’nın “Countrywide virtual siege in the new era of cyberwarfare: remedies from the cyber-firewall: Seddulbahir” isimli çalışması, İngiltere merkezli Taylor & Francis yayınevi tarafından Journal of Cyber Security Technology dergisinde yayınlandı.

“İlk Türk siber güvenlik duvarı literature kazandırıldı”

İlk ulusal siber güvenlik duvarı olma niteliği taşıyan “Seddülbahir” isimli projenin tanıtımını 2016 yılında gerçekleştirdiklerini belirten Doç.Dr. Arif Sarı, geliştirilme aşamalarında Yapay zeka algoritmalarını kullandıklarını belirterek, çalışma kapsamını genişlettiklerini, simülasyon neticesinde sanal kuşatma olarak tabir ettikleri ülke genelini etkisi altına alan siber saldırılara karşı simülasyon ortamında yüzde 4’lük hata payı ile koruma sağlamayı başardıklarını belirtti. Bu çalışma sayesinde ilk Türk Siber Güvenlik duvarını literature kazandırdıklarını belirten Doç. Dr. Arif Sarı, çalışmalarının devam ettiğini belirterek “Seddülbahir’i geliştireceklerini ifade etti.

Amerika, İngiltere, Rusya ve Çin gibi gelişmiş olan ülkelerin kendi mühendisleri tarafından geliştirilen birçok güvenlik duvarı projesi bulunduğunu, bu güvenlik duvarlarının çalışma mekanizmalarının sanılanın aksine sadece güvenliği sağlamak değil, gerektiği noktada karşı saldırıya gerçekleştirebilecek teknolojiye sahip olarak tasarlandığını belirterek, ülke geneli sanal kuşatmayı konu alan çalışmalarının Taylor & Francis yayınevi tarafından yayınlanması ile ülke geneli siber saldırılarda simülasyon ortamında başarılı olan bu sistemin uluslararası platformda kabul gördüğünü açıkladı.