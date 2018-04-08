İlk üç ayda esnaf sayısı bir önceki yıla göre 4 bin 33 arttı

TESK verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 1 milyon 702 bin 976 olan esnaf ve sanatkar sayısı, yüzde 0,23’lük bir artışla 1 milyon 707 bin 9 olarak kayıtlara geçti. Mart’ta esnaf ve sanatkar sayısı, bir önceki aya göre 13 bin 652 artış gösterdi. Kadın esnaf ve sanatkar sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,13 artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 260 bin 17 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısı, 10 bin 743 artarak 270 bin 760 olarak gerçekleşti. Esnaf ve sanatkar işletmesi sayısı 1 milyon 837 bin 39 olurken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yılın ilk üç ayında 74 bin 662 esnaf ve sanatkar işletmesi açılış ilanı yayınlandı. Çeşitli nedenlerle 29 bin 909 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı. Geçen yılın ilk üç ayında açılan iş yeri sayısı 74 bin 293, kapanan iş yeri sayısı 29 bin 753’tü. 2018 Mart ayı itibariyle son dört yılda kapanan esnaf ve sanatkar işletmesi sayısı 452 bin 117 olurken, aynı dönemde açılan esnaf ve sanatkar işletmesi sayısı ise 919 bin 895 olarak kayıtlara geçti.

“Fizibilitesiz açılış yapılmamalı”

TESK Genel Başkan Bendevi Palandöken, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Açılış ve kapanışlardaki sirkülasyonun yoğunluğu kuralsız ve fizibilitesi yapılmadan gerçekleşen açılışlardan kaynaklanmaktadır. Oysa kuralsız ve fizibilitesiz her iş yerinin açılış ve kapanışı ekonomiye zarar verir. Milli serveti heba etmektedir. Mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalıdır” dedi.