'İlk yarıdaki kötü oyunu ben de beklemiyordum'

“Yediğimiz gol bir hafta boyunca konuştuğumuz Fenerbahçe’nin ölü topundan geldi” diyen Çalımbay “Türkiye’de ölü toplardan en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Bir anlık boşluk vermemiz bize pahalıya patladı. Konya’da da son dakikada, burada da son dakikalarda maç berabere bitti. Bu hep böyle gitmeyecek. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İlk yarıda keşke aynı şekilde oynayabilseydik. Süper bir şey olacaktı. Büyük bir avantaj yitirdik” ifadelerini kullandı.

İlk yarıda istedikleri gibi ileride top tutamadıklarını ancak 2. yarıda oyuna giren Sosa, Olcay, Abdülkadir ve Burak’ın oyunu ile maçın değiştiğini kaydeden Çalımbay “ilk yarıdaki oyun bizim istediğimiz oyun değildi. Bizim istediğimiz 2. yarıdaki futboldu” açıklamasında bulundu.

Ersen Küçük - Ozan Köse