Diğer
Kategoriler

'İlk yarıdaki kötü oyunu ben de beklemiyordum'

Evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay “İlk yarıdaki kötü oyunu ben de beklemiyordum, ben de beğenmedim. Soyunma odamızda konuştuğumuz şeyler tersine döndü” dedi.

İlk yarıdaki kötü oyunu ben de beklemiyordum

28 Ocak 2018 23:07

“Yediğimiz gol bir hafta boyunca konuştuğumuz Fenerbahçe’nin ölü topundan geldi” diyen Çalımbay “Türkiye’de ölü toplardan en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Bir anlık boşluk vermemiz bize pahalıya patladı. Konya’da da son dakikada, burada da son dakikalarda maç berabere bitti. Bu hep böyle gitmeyecek. Ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İlk yarıda keşke aynı şekilde oynayabilseydik. Süper bir şey olacaktı. Büyük bir avantaj yitirdik” ifadelerini kullandı.

İlk yarıda istedikleri gibi ileride top tutamadıklarını ancak 2. yarıda oyuna giren Sosa, Olcay, Abdülkadir ve Burak’ın oyunu ile maçın değiştiğini kaydeden Çalımbay “ilk yarıdaki oyun bizim istediğimiz oyun değildi. Bizim istediğimiz 2. yarıdaki futboldu” açıklamasında bulundu.

Ersen Küçük - Ozan Köse

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç