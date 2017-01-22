Motor sporları dünyasının en önemli ayaklarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 2017 sezonu Monte Carlo yarışı ile başladı. Rallinin en üst düzey kapışması olan şampiyonanın ilk yarışı Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı. Red Bull sporcusu Ogier, 4.00.03.6’lık derecesiyle zirveye çıkarken, Jari-Matti Latvala rakibinin 2 dakika 15 saniye gerisinde kaldı. Üçüncülük Ott Tanak’ın olurken, dördüncülük Dani Sordo’ya gitti. Craig Breen ise yarışta beşinciliği elde etti. Monte Carlo Rallisi’nde pilotlar dört günde 17 etap geçerek 382 kilometre kat etti.

Monte Carlo ile başlayan ve toplam 13 yarıştan oluşan 2017 yarış yılı, 16 Kasım - 19 Kasım tarihleri arasındaki Avustralya Rallisi ile son bulacak. Dünya Ralli Şampiyonası, 11 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. Dünya Ralli Şampiyonası’nın bir sonraki ayağı, 9-12 Şubat tarihleri arasında İsveç’te gerçekleşecek.