Diğer
Kategoriler

İlk yedi ayda bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı arttı

Yılın ilk yedi ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 444 milyar TL oldu.

İlk yedi ayda bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı arttı

14 Ağustos 2017 15:56

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2017 yılının ilk yedi ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 444 milyar TL, toplam çek adedi ise yüzde 0,3 azalarak 12 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak - Temmuz döneminde parasal tutarı 10 milyar TL olan 283 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 2 milyar TL tutarındaki 59 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında, adedi ise yüzde 34 oranında azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalışla yüzde 2,3 olurken, adet olarak 1,2 puan azalışla yüzde 2,4 oldu. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu 5 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, adetsel olarak en yüksek 5 il ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 8,4 ile Iğdır, yüzde 8,1 ile Ağrı, yüzde 5,5 ile Muş, yüzde 5,4 ile Batman ve yüzde 5,3 ile Kars oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Karabük, Sinop ve Kastamonu oldu.

Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 5,7 ile Iğdır, yüzde 5,6 ile Ağrı, yüzde 4,4 ile Bitlis, yüzde 4,1 ile Batman ve yüzde 3,8 ile Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Kastamonu, Sinop ve Aksaray oldu. 

Etiketler: çek, TBB


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç