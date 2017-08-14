İlk yedi ayda bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı arttı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, 2017 yılının ilk yedi ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 444 milyar TL, toplam çek adedi ise yüzde 0,3 azalarak 12 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Ocak - Temmuz döneminde parasal tutarı 10 milyar TL olan 283 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 2 milyar TL tutarındaki 59 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında, adedi ise yüzde 34 oranında azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puan azalışla yüzde 2,3 olurken, adet olarak 1,2 puan azalışla yüzde 2,4 oldu. Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en fazla olduğu 5 il sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken, adetsel olarak en yüksek 5 il ise İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 8,4 ile Iğdır, yüzde 8,1 ile Ağrı, yüzde 5,5 ile Muş, yüzde 5,4 ile Batman ve yüzde 5,3 ile Kars oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Karabük, Sinop ve Kastamonu oldu.

Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 5,7 ile Iğdır, yüzde 5,6 ile Ağrı, yüzde 4,4 ile Bitlis, yüzde 4,1 ile Batman ve yüzde 3,8 ile Mardin oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Kastamonu, Sinop ve Aksaray oldu.