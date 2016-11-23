Hava Seyrüsefer ve Havalimanı İşletmeciliğinin yanı sıra havacılık alanında kullanılan teknolojilerin de geliştirilmesi ve millileştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüten Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin ilk Milli Kuş Tespit Radarını faaliyete geçirdi.

Atatürk Havalimanında uçakların iniş ve kalkışı sırasında yaşanan kuş çarpma olaylarını azaltma ve uçuş güvenliğini artırmak için, TÜBİTAK ile DHMİ’nin ortak gerçekleştirdiği Kuş Tespit Radarı İstanbul Atatürk Havalimanında kullanılmaya başlandı.

Yeni radar göçmen kuşların istatistiklerini çıkaracak

TÜBİTAK ile DHMİ’nin ortak gerçekleştirdiği ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlayan Kuş Tespit Radarı, Atatürk Havalimanı ve çevresinde göçmen kuşların göç haritasını tutacak. Yeni radar, havalimanı civarından geçen göçmen kuşların istatistiklerini tutmak ve göç güzergahları haritalarının çıkartılmasına yardımcı olmak maksadıyla geliştirildi.

Yeni KUŞRAD sistemi, uçakların uçtuğu irtifada kuş tespitinde kullanılırken, radar 20 kilometre dikey menzili ile dikkat çekiyor. Son yıllarda Uluslararası Havacılık Fuarlarına 'stant' açarak sergileyici sıfatı ile katılan DHMİ Genel Müdürlüğü, geliştirdiği Kuş Radarı, ATC Simülatör, Hava Aracı Takip Sistemi ve Hava Trafik Kontrolörü Seçme Yazılımı ve Uçuş Bilgi Sistemi Ar-Ge projelerini dünya çapında sektöre tanıtmayı başarmıştı. Özellikle KUŞRAD projesi, fuara katılan sektör temsilcilerinin büyük ilgisini çeken projeler arasında yer almıştı.

Tuncer Cengiz



