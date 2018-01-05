Diğer
Kategoriler

İlk yerli tüfek Başbakanlık Koruma Dairesince kullanılmaya başlandı

Üretimi yapılan ilk yerli tüfek olan MPT-55, Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandı.

İlk yerli tüfek Başbakanlık Koruma Dairesince kullanılmaya başlandı

05 Ocak 2018 13:06
İlk yerli tüfek Başbakanlık Koruma Dairesince kullanılmaya başlandı - Tıkla İzle

Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığınca ilk partide teslim alınan MPT-55 silahlar, Başbakan Binali Yıldırım’ın yakın koruma hizmetleri ile Başbakanlık Çankaya Köşkü yerleşkesinin korunmasında kullanılıyor. İlerleyen zamanlarda teslimi yapılacak ikinci parti yerli milli piyade tüfeği MPT-55 silahların ise tüm bakanların koruma hizmetleri ile Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığının diğer birimlerinde kullanılması planlanıyor. Tamamen yerli imkanlarla tasarlanan, plastik kompozit şarjörlü ve üzerine her türlü optik sistemin takılabileceği üniversal pikatini ray sistemine sahip, yarı otomatik ve tam otomatik ateşleme sistemi ile çalışan MPT-55 silahlar 5.56*45 mm mermi kullanmakta, etkili menzili 400 metre özelliğinde.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç