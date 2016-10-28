Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 7 Ekim 2014’te yaşanan olayda 33 yaşındaki Ramazan Kaya, Uğur Acar (22) ve 2 arkadaşıyla birlikte alkol aldı. Ramazan Kaya, gecenin ilerleyen saatlerinde evine dönmek üzere otomobiline bindi ancak araç çalışmadı. İddiaya göre aracın bozulmasına sinirlenen Kaya, bagajdaki benzin bidonunu otomobile dökerek yakmak istedi. Kendi üzerine de dökülen benzin, Kaya’nın ağzındaki sigaradan dolayı birden alev aldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ağır yaralanan Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Manavgat Cumhuriyet Savcılığı, Ramazan Kaya’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Uğur Acar ve olay yerinde bulunan diğer 2 kişi hakkında Manavgat 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması 13 Ekim’de görüldü. Uğur Acar duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti, bunun üzerine Acar’ın bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verdi.