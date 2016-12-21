İlkadım Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen uğurlama töreni, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Hayrat Vakfı Temsilcisi Ali Hüsrev Yağız, Hayrat İnsani Yardım Derneği Bölge Temsilcisi Murat Akoğlu ve Samsun İl Temsilcisi Ramazan Köseoğlu, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları, Erol Köroğlu, Yahya Çınkıl ve Musa Yüksel, birim müdürleri, belediye çalışanları ve vatandaşların katılımı ile dualarla başladı. Hayrat Vakfı Samsun Temsilcisi Ali Hüsrev Yağız yaptığı açıklamada Suriye genelinde 50 depo ve ofiste temsilcileri ve gönüllüleri kanalıyla yardımların dağıtıldığını, Samsun'dan bölgeye bugüne kadar 12 TIR kömür ve gıda yardımı gönderildiğini bildirdi.

"Mazlum ve mağdur neredeyse bizim kalbimiz orada oluyor"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, belediye binası önündeki uğurlama töreninde, “Suriye'deki ihtiyaç sahiplerinin bütün ihtiyaçlarının karşılanması için tüm ülkece bütün imkanlarımızla elimizden geleni sağlamak durumundayız. Mazlum ve mağdur neredeyse bizim kalbimiz, aklımız ve imkanlarımız orada oluyor. Sureye' de özellikle de Halep'te savaşın ortasında sıkışıp kalmış günahsız yavrular, yaşlılar, kadınlar ve siviller yardım beklerken biz de seyirci kalmayarak vatandaşlarımızın da desteğiyle yardımlarımızı yolluyoruz. Bugün buradan 2 TIR kömür Halep'e ulaştırılmak için yola çıkacak. Rabbim yola çıkan şoförlerimizin yolunu açık etsin. Bu tür yardımlar bundan sonraki süreçte de devam edecek. Bütün Samsunluları Halep'e yardım konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Yardımlarından dolayı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.