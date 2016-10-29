Arsenal’in Sunderland’i 4-1’lik skorla mağlup etmesinin ardında kızışan zirve yarışında 10. haftanın son sözünü Manchester City söyledi. Premier Lig’de averaj farkıyla zirveye yerleşen Pep Guardialo’nın öğrencileri 6 maçlık galip gelememe serisini de sonlandırdı.

İlkay Gündoğan’ın yıldızlaştığı maçta ligin 10. haftasında West Browmich’i mağlup eden City’de golleri 19. dakikada İlkay’ın asistiyle Aguero atarken, ikinci gol yine Arjantinli golcünün ayağından geldi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıda İlkay Gündoğan sahneye çıktı. Türk asılı Alman futbolcu 79’da takımı adına üçüncü golü kaydetti. 90’ncı dakikada ise Kevin De Bruyne’nin şık pasında maçın son sözünü söyleyen İlkay, karşılaşmanın skorunu da tayin etti.

Deplasmanda rakibi West Browmich’i 4-0’lık skorla deplasmanda mağlup eden Manchester City, bu sonuçla puanını 23’e çıkardı ve averaj farkıyla Arsenal’in önünde zirveye yerleşti.