İlkbahar ve kış bir arada

Akdağın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ederken hemen 400 metre altında bahar tüm etkisini gösteriyor. Karla kaplı olan bölgenin 400 metre altında ağaçların çiçek açması doğa severler için eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Cemrenin toprağa düşmesinin ardından yaşanan yalancı bahar sıcaklarının ardından meyveler çiçek açtı. Ortaya çıkan manzara seyrine doyum olmaz bir hal aldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar uzun yıllardır Akdağ'da böyle bir olayın yaşanmadığını ve normalde bu aylarda bölgenin tamamen karla kaplı olduğunu belirttiler.

Yunus Daşdemir