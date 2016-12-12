İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE), 2013’ten beri gerçekleştirdiği ve İslam İktisadı Atölyesi’ni daha etkili bir zemine taşımak; İslam iktisadı alanında giderek genişleyen talep ve ihtiyacı karşılamak amacıyla İKAM’ı kurdu. İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ve Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)’ın kurumsal destekleriyle kurulan merkezde araştırma, yayın, eğitim, konferans ve çalıştay gibi bir çok faaliyet sürdürülecek. Yapılan açıklamaya göre, İKAM, Türkiye’de İslam iktisadı alanında çalışma yapacak araştırmacıların yetişmesini sağlayarak, yıllık İslam İktisadı araştırma ve uygulama ödülleri verecek. Merkezle birlikte kurulacak “İktisat” Yayınevi de alanda çalışan akademisyen ve uygulayıcılar için Dünyadaki temel kaynakları Türkçe olarak yayımlayacak.

Açıklamaya göre gerçekleştirilen tanıtım toplantısında İKAM, iş ve akademi dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Lansmanda sırasıyla konuşma yapan İKAM Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, İGİAD Başkanı Ayhan Karahan ve İLEM Başkanı Dr. Süleyman Güder, yeni kurulan yapı hakkında detaylı bilgiler paylaştı. T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sedat Murat ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Cengiz Kallek’in de birer selamlama konuşması yaptığı toplantıda; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman 'İslam İktisadının Geleceği' başlıklı bir açılış konferansı verdi.

İKAM, Türkiye’nin İslam İktisadı Alanındaki Öncülerinden Merhum Prof. Dr.Sabahattin Zaim’in Vefat Yıl dönümünde Açıldı.

İKAM Başkanı Lütfi Sunar, açılış konuşmasına, İslam iktisadının öncü isimlerinden Sabahattin Zaim’in 9. vefat yılı olan 10 Aralık 2007’ye atıfta bulunarak başladı. Sunar; 1970’li yıllarda Müslüman ülkelerin bağımsızlık kazanmalarıyla birlikte yeni bir iktisadi model üzerine düşünmeye ve çalışmaya başladığını vurgulayarak, aynı yıllarda Türkiye’de de benzer çalışamaların başladığını ifade etti. Lütfi Sunar; “İslam iktisadının yeniden gündeme gelmesi içinde bulunduğumuz bu günlere denk gelmekte, bu yeniden gündeme gelmede mevcut iktisadi krizlere çözüm sunma noktasında katkı sunmak dışında müslümanların farklı alanlarda bilgi birikimlerinin artması ile kendi tarihsel birikimlerinin farkına vararak yeni model arayışlarının öne çıkması belirli bir rol oynadı. Bu anlamda özellikle 90’lı yıllarda unutula İslam iktisadı çalışmaları 2000’lerin sonuna doğru yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu dönemde İLKE Derneği çatısı altıdaki kurumlarımızdan olan ve İKAM’ın kurumsal destekçilerinden İGİAD’ın varlığı ve yaptığı çalışmalar bu anlamda bizim için başlangıç noktası oldu. Yine bir diğer kurumumuz İLEM’de Sabri Orman Hocamızla 2007’de yaptığımız “İslam İktisadının Güncel Meseleleri” başlıklı açılış dersi o kadar bereketli oldu ki İLEM’n islam iktisadı alanında çeşitli akademik çalışmalar yapmasına vesile oldu. Böylece ekonominin pratik alanıyla ilmin teorik alanı bir araya geldi ve bu noktadan güncel meselelere islami çözüm arayışları başladı. İKAM işte bu kollektif çalışamada yeni bir arayış olarak kuruldu. İKAM’ın en önemli amaçlarından biri alanın genişletilmesi yeni fikir ve uygulamaların oluşması, alana yönelen bilginin desteklenmesi ve beslenmesidir. Dolayısıyla iş adamları ve ekonomik problemlere çare arayan politikacılarında hem teorik hem de pratik alanlarla desteklenmesidir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Sabri Orman, İKAM’ın ilk dersini gerçekleştirdi

Açılış konuşmasını yapan Lütfi Sunar’ın ardından T.C Merkez Bankası Meclis Üyesi Sabri Orman “İslam İktisadının Geleceği” başlıklı konferansını gerçekleştirdi. Orman, İKAM’ın ilk dersini yapacağını belirterek başladığı konuşmasında; isminde uluslararası kelimesi geçmese de İKAM’ın çalışmalarıyla uluslararası bir hüviyet kazanacağına dair fikirlerini beyan etti. Orman, bir hatırasını anlatarak, doktora çalışmasına başlayacağı dönemlerde İslam iktisadı çalışmak istediğini fakat o dönemde konuyu bile kabul ettirmekte zorlandığını ifade ederek bugün gelinen noktada yaşanan gelişmelere atıfta bulundu. İKAM’ın kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Orman, yapılacak daha çok iş olduğuna vurgu yaptı. Sabri Orman; “İslam iktisadının geleceğine baktığımızda, geleceğe doğru hazırlanırken iki şeyi yapalıyız. Birincisi eleştiri süreci yaşamalıyız, ikinci olarak dabir inşa süreci yaşamalıyız. Ayrıca islam iktisadı çalışması yapacak akademisyenlerin dil techizatına da sahip olması gerekir.İslami iktisat çalışması yapacaksanız islami ilimler techiatınızın asgari seviyede de olsa olması elzemdir. Öte yandan modern iktisat teçhizatınızın da yeterli bir seviyede olması lazım” şeklinde tespitlerde bulundu.