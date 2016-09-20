Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » "İLKE STK Eğitim Programı 3'üncü yılında akademiye dönüşüyor”

"İLKE STK Eğitim Programı 3'üncü yılında akademiye dönüşüyor”

İLKE Derneği organizasyonunda, daha önce 2 kez düzenlenen ve STK’ların kurumsal kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan eğitim serisinin üçüncüsü 24 Eylül’de başlayacak.

&quot;İLKE STK Eğitim Programı 3üncü yılında akademiye dönüşüyor”

20 Eylül 2016 14:59

İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE), sivil toplum kuruluşların ve yöneticilerinin kapasitelerini geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla daha önce 2 kez düzenlediği ve 80’in üzerinde STK yöneticisinin sertifika aldığı eğitimleri geliştirerek bir akademiye dönüştürüyor. Açılışı 24 Eylül 2016'da yapılacak İLKE STK Akademisi’nde yönetici eğitimlerinin yanında kapasite geliştirme eğitimleri ile siviliz başlığıyla yapılacak özel programlar da yer alacak.
Akademi açılışıyla ilgili açıklama yapan İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, daha önce STK Yönetici Eğitimi programı adıyla yapılan çalışmanın genişletilerek STK Akademisi'ne dönüştürülmesinin, katılımcılardan gelen yoğun talep ve alandaki ihtiyaçtan kaynaklandığını belirtti. Açılış programına tüm STK yöneticilerinin davetli olduğunu ifade eden Suınar,. STK Eğitimlerinin her biri tam günlük program olarak düzenleneceğini ve ilk eğitimin “STK'larda Bilgi ve Belge Yönetimi” adıyla Savaş Songur tarafından verileceğini kaydetti. Akademideki diğer eğitimlerin ise şunlardan oluşacağını ekledi: “Kurumsal Yönetim (Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş), Veri Kullanımı (Uğraş Ulaş Tol), İletişim ve Medya Yönetimi (Esra Saltık Yaman), Gönüllü Yönetimi(Süleyman Kurt), Uygulamalı Proje Eğitimi (Yılmaz Yaman), Acil Durum Yönetimi (M. Ali Çalışkan), İtibar Yönetimi (İlhan Öztürk)”

Sunar,  şu açıklamalarda bulundu: “İLKE Derneği, STK Akademi Eğitimleri ile STK’ların kendi organizasyon biçimini tasarlaması, stratejik planlarını hazırlaması, kurumsal hafızanın oluşturulması ve çeşitli projeler üretmelerine yardımcı olabilecek bilgilerin paylaşılmasını amaçlamakta. STK yapılanmalarının temellendiği gönüllük esasına, medyanın etkin kullanımı ve olağanüstü durumların yönetimi ihtiyaç duyulan diğer eğitimler arasında olup bu çerçevede gönüllü çalışma sisteminin farklılıklarının kavranması, doğru yönetilebilmesi, olağanüstü durumların koordinesinin etkin kılınması, iletişim kanallarının aktif kullanımı ile ulaşılan kitlenin genişletilmesi verilecek eğitimlerin hedeflerinden bazılarıdır. 24 Eylül'de başlayacak İLKE STK Akademisi Eğitimleri, 18 Şubat 2017’ye kadar devam edecek. Eğitimlere katılabilmek için bir sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev yapıyor olmak gereklidir. Eğitimlere başvuru, derneğin ilke.org.tr/egitimler adresinden online yapılmakta olup eğitim, katılımcılara tamamen ücretsizdir”. 

Etiketler: İLKE Derneği, STK Akademi Eğitimleri


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!