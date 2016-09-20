İlim Kültür Eğitim Derneği (İLKE), sivil toplum kuruluşların ve yöneticilerinin kapasitelerini geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla daha önce 2 kez düzenlediği ve 80’in üzerinde STK yöneticisinin sertifika aldığı eğitimleri geliştirerek bir akademiye dönüştürüyor. Açılışı 24 Eylül 2016'da yapılacak İLKE STK Akademisi’nde yönetici eğitimlerinin yanında kapasite geliştirme eğitimleri ile siviliz başlığıyla yapılacak özel programlar da yer alacak.

Akademi açılışıyla ilgili açıklama yapan İLKE Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, daha önce STK Yönetici Eğitimi programı adıyla yapılan çalışmanın genişletilerek STK Akademisi'ne dönüştürülmesinin, katılımcılardan gelen yoğun talep ve alandaki ihtiyaçtan kaynaklandığını belirtti. Açılış programına tüm STK yöneticilerinin davetli olduğunu ifade eden Suınar,. STK Eğitimlerinin her biri tam günlük program olarak düzenleneceğini ve ilk eğitimin “STK'larda Bilgi ve Belge Yönetimi” adıyla Savaş Songur tarafından verileceğini kaydetti. Akademideki diğer eğitimlerin ise şunlardan oluşacağını ekledi: “Kurumsal Yönetim (Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş), Veri Kullanımı (Uğraş Ulaş Tol), İletişim ve Medya Yönetimi (Esra Saltık Yaman), Gönüllü Yönetimi(Süleyman Kurt), Uygulamalı Proje Eğitimi (Yılmaz Yaman), Acil Durum Yönetimi (M. Ali Çalışkan), İtibar Yönetimi (İlhan Öztürk)”

Sunar, şu açıklamalarda bulundu: “İLKE Derneği, STK Akademi Eğitimleri ile STK’ların kendi organizasyon biçimini tasarlaması, stratejik planlarını hazırlaması, kurumsal hafızanın oluşturulması ve çeşitli projeler üretmelerine yardımcı olabilecek bilgilerin paylaşılmasını amaçlamakta. STK yapılanmalarının temellendiği gönüllük esasına, medyanın etkin kullanımı ve olağanüstü durumların yönetimi ihtiyaç duyulan diğer eğitimler arasında olup bu çerçevede gönüllü çalışma sisteminin farklılıklarının kavranması, doğru yönetilebilmesi, olağanüstü durumların koordinesinin etkin kılınması, iletişim kanallarının aktif kullanımı ile ulaşılan kitlenin genişletilmesi verilecek eğitimlerin hedeflerinden bazılarıdır. 24 Eylül'de başlayacak İLKE STK Akademisi Eğitimleri, 18 Şubat 2017’ye kadar devam edecek. Eğitimlere katılabilmek için bir sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev yapıyor olmak gereklidir. Eğitimlere başvuru, derneğin ilke.org.tr/egitimler adresinden online yapılmakta olup eğitim, katılımcılara tamamen ücretsizdir”.