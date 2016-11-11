Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Kültür sanat
  •  » İlker Başbuğ’un yazdığı 'Mucize' adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu

İlker Başbuğ’un yazdığı 'Mucize' adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un yazdığı “Mucize” adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da izlediği oyunun ardından açıklama yapan Başbuğ, “Bu gece benim hayallerimin bir kısmı gerçekleşti” dedi.

İlker Başbuğun yazdığı Mucize adlı tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu

11 Kasım 2016 00:00

Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı "Mucize" adlı tiyatro oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yazdığı '20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal Atatürk' kitabından uyarlanan tiyatronun ilk gösterimi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliği ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun kadrosuyla izleyiciyle buluşan tiyatronun ilk gösterimini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal başta olmak üzere siyaset ve sanat dünyasından bir çok ünlü isim izledi.

Oyunun sonunda sahneye çıkan İlker Başbuğ oyuncularla bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Başbuğ, katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

“Bu gece benim hayallerimin bir kısmı gerçekleşti”

“Türk milleti ne yapsa Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcunu ödeyemez” diyen İlker Başbuğ, “Bu gece benim hayallerimin bir kısmı gerçekleşti. Hep istediğim Atatürk’ü topluma nasıl anlatabiliriz... Bugün bunun ilk basamağını yaşadık. Bugün Atatürk’ün Çanakkale’den Cumhuriyet dönemine kadar olan bölümünü sizlere sunmaya çalıştık” dedi. Başbuğ daha sonra oyunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Bugün her yıl olduğu gibi Atatürk’ü anma toplantıları yapıyoruz. Eski Genelkurmay Başkanımızın yazmış olduğu kitaptan alıntı yapılan oyunu hep birlikte izleyeceğiz. Atatürk’ü anacağız. Atatürk’ün ilkelerini ve devrimlerini anlayacağız. Maalesef bir anlamama zorluğu içerisindeyiz. Bu bir yol açacaktır. Bizim özellikle bundan sonra Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkıp ve Atatürk’ün çizmiş olduğu çağdaş medeniyet sistemini en iyi şekilde en üst seviyeye götürme görevimizin olduğunu bilmeliyiz” dedi. 

Metin Başar

Etiketler: ilker başbuğ, izleyicisiyle buluştu, mucize, tiyatro oyunu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!