Melike İlgün ve İlker Başbuğ'un beraber yazdığı "Mucize" adlı tiyatro oyunu, Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluştu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un yazdığı '20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal Atatürk' kitabından uyarlanan tiyatronun ilk gösterimi Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Ayşe Emel Mesci'nin yönetmenliği ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun kadrosuyla izleyiciyle buluşan tiyatronun ilk gösterimini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal başta olmak üzere siyaset ve sanat dünyasından bir çok ünlü isim izledi.

Oyunun sonunda sahneye çıkan İlker Başbuğ oyuncularla bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Başbuğ, katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

“Bu gece benim hayallerimin bir kısmı gerçekleşti”

“Türk milleti ne yapsa Mustafa Kemal Atatürk’e olan borcunu ödeyemez” diyen İlker Başbuğ, “Bu gece benim hayallerimin bir kısmı gerçekleşti. Hep istediğim Atatürk’ü topluma nasıl anlatabiliriz... Bugün bunun ilk basamağını yaşadık. Bugün Atatürk’ün Çanakkale’den Cumhuriyet dönemine kadar olan bölümünü sizlere sunmaya çalıştık” dedi. Başbuğ daha sonra oyunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Bugün her yıl olduğu gibi Atatürk’ü anma toplantıları yapıyoruz. Eski Genelkurmay Başkanımızın yazmış olduğu kitaptan alıntı yapılan oyunu hep birlikte izleyeceğiz. Atatürk’ü anacağız. Atatürk’ün ilkelerini ve devrimlerini anlayacağız. Maalesef bir anlamama zorluğu içerisindeyiz. Bu bir yol açacaktır. Bizim özellikle bundan sonra Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkıp ve Atatürk’ün çizmiş olduğu çağdaş medeniyet sistemini en iyi şekilde en üst seviyeye götürme görevimizin olduğunu bilmeliyiz” dedi.

Metin Başar