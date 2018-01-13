Diğer
Kategoriler

İlköğretim okulunda çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ortaokulda elektrik panosundan çıktığı tahmin edilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın sırasında sınıfta öğrenci bulunmazken, binadaki diğer öğrenciler yangından etkilenmeden dışarı çıkarıldı.

İlköğretim okulunda çıkan yangın korkuttu

13 Ocak 2018 17:16

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Sarılar Mahallesi'nde bulunan ve 4 Nisan 2012’de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınır bölgesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı grup arasında çıkan çatışmada şehit olan Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak'ın adını taşıyan Sarılar Ahmet Ozan Şarlak Orta Okulunda yangın çıktı. Okul bahçesinde bulunan B Blokta 7'nci sınıfların eğitim gördüğü sınıfta çıkan yangın kısa sürede diğer sınıfların da duman altında kalmasına neden olurken hafta sonu kurs alan öğrenciler hızlıca tahliye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi ile yangın diğer sınıflara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangının çıktığı sınıf tamamen kullanılamaz hale geldi. B Blokta bulunan diğer sınıfların da duman ve isten zarar gördüğü öğrenildi. Yangını öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar yağmur altında endişe içerisinde izledi. 

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, okul, yangın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç