Adapazarı ilçesi Camili 1 Mahallesinde bulunan Camili Aile Sağlığı Merkezi'nde (ASM) meydana gelen olayda, ilkokul müdürü C.K., yoğun bakımdan taburcu edilen ve ASM’de kayıtlı olmayan annesi için evde sağlık hizmeti talebinde bulundu. ASM’de görevli doktor T.Ö., C.K.’ye hastanın durumundan dolayı 112 acil servisine başvurmasını ve hastanın klinik durumuna göre bir müdahalede bulunmanın daha doğru olduğunu belirtti. Duruma sinirlenen C.K., yumruk ve kafa atarak doktoru darp etti. ASM’deki çalışanların ayırdığı kavgada doktor T.Ö. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince yaralı T.Ö., Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kafatasında kırıklar ve damar yırtılması olan T.Ö.'nün müşahede altında olduğu ve saldırgan ilkokul müdürü C.K.’nin de gözaltına alındığı belirtildi.

"Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet son bulsun"

Meydana gelen şiddeti kınayan Sakarya Tabip Odası Başkanı Dr. Fırat Karadeniz ve Sakarya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Rıdvan Karagöz ortak yaptıkları basın açıklamasında, “Her vatandaşımızın sağlık hizmeti alma hakkı, hukuk devletinde sosyal devlet anlayışı ile güvence altına alınmıştır. Ancak hizmet talebi şiddet ile olmamalıdır. Sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet sebebi her ne olursa olsun cezasız kalmamalıdır. Şiddeti uygulayan kişi, diğer vatandaşların sağlık hizmeti hakkını gasp etmiştir. Gasp ciddi bir suçtur. Cezası ağırdır. Son 6 ay içerisinde Sakarya’da sağlık çalışanları ve hekimlere 4 ayrı ciddi saldırı gerçekleşmiştir. Sağlıkta ve toplumun diğer alanlarında yükselen şiddet sarmalına acil çözüm taleplerimiz içerisinde şiddeti önleme yasasının etkin bir şekilde yeniden düzenlenip TCK içerisinde yerini almasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanları yaşanan her şiddet olayında motivasyon kaybına uğrayıp çalışma aşk ve şevklerini kaybetmekte, zaman içerisinde tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya kalmaktadır. Bugünden tezi yok, şiddet uygulayanlara ağır cezalar gelmelidir. Sağlık Bakanlığı artık sağlık çalışanlarını oyalamayı ve yaptığı küçük düzenlemelerle sağlık çalışanlarının ağzına bir parmak bal çalmayı bırakmalıdır. Sayın Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ‘Sağlık çalışanına yapılan saldırı bakanlığımıza yapılmış saldırıdır’ demişti, biz bunun gereğinin yapıldığını artık görmek istiyoruz. Şiddetin son bulduğu günleri yaşamak hepimizin hakkı. Kadına ve sağlık çalışanına yönelik şiddet son bulsun” ifadelerini kullandılar.