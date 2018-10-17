İlkokul öğrencilerine ateşböceklerinden eğitim

TEGV'in “Ateşböceği Öğrenim Birimi” İstanbul Aydın Üniversitesi'nde çocuklarla buluşuyor. 15-27 Ekim tarihleri arasında Küçükçekmece Söğütlüçeşme İlkokulu'ndan her gün 25 öğrenci İstanbul Aydın Üniversitesi Kampüsü'ne gelerek; TEGV Ateşböceği Öğrenim Birimi'nde 12'şer saatlik eğitim etkinliklerinden yararlanacak. İAÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gönüllü eğitimci oldukları proje kapsamında toplamda 250 öğrencinin bu eğitimlerden yararlanması hedefleniyor.

“TEGV ile hedeflerimiz ortak”

TEGV ile yapmış oldukları işbirliğinden oldukça memnun olduklarını ifade eden İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, “TEGV Türkiye'de eğitimin kalitesini hedefliyor. Bu anlamda hedeflerimiz çok örtüşüyor. Bu iş birliği her iki tarafa da çok fayda sağlayacaktır. Bu anlamda çok memnunuz. Sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz ve bu tip projelerimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi. İlkokul öğrencilerinin aldıkları eğitimlerle önemli beceriler kazanacaklarını da belirten Üstün, “TEGV kampüsümüze bambaşka bir renk getirdi ve gönüllülük eğitimleriyle bir farkındalık oluşturdu. Öğrenciler burada farklı bir birliktelik, farklı bir beceri kazanıyor. Bunun yanı sıra öğretmen adayı öğrencilerimizin öğretmenlik mesleği dışında farklı platformlarda öğrencilerle bir arada olmaları bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

“İki hafta boyunca eğitimlerimizi sürdüreceğiz”

İlköğretim çocuklarına eğitim desteği vermeyi kendisine hedef almış bir kurum olduklarını belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “İki hafta boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi yönetiminin desteği, öğrencilerinin de gönüllülük konseptiyle faaliyet göstereceği bir proje kapsamında buradayız. Burada bulunan ateşböceğimiz TEGV'in 24 ateşböceğinden bir tanesi ve özel bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu kampüste yer aldı. Ateşböceklerimiz eğitim partları ve öğrenim birimlerimizden sonra üçüncü etkinlik modelimizdir. 24 ateşböceğimizden 3 tanesi tematik dediğimiz bilim, sanat ve trafik konularımda faaliyet gösteriyor. 21 ateşböceğimiz de standart bir şeklide donatılmıştır. Bunlar bilişim ve serbest etkinlik odasından oluşan araçlarımızdır” diye konuştu.

“250 çocuğa ulaşmayı planlıyoruz”

TEGV ile bu paylaşımı yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözel Çapan, projede öğrencilerinin gönüllü eğitimci olduklarını söyleyerek, proje hakkında şu bilgileri paylaştı: “ Bu projede gönüllü eğitimci olarak yer alan öğrencilerimiz, ilkokullardan gelecek olan öğrencileri nasıl ayarlayacakları ve bu eğitim içeriğinde neler olması gerekliği konusunda eğitim aldılar. Böylece öğrencilerimiz dezavantajlı bölgelerden taşıma yoluyla gelen öğrencilere eğitim verecek. Bu eğitimler arasında drama, hijyen, eğlenceli bilim ve çeşitli oyunlar var. 250 çocuğa ulaşmayı planladığımız bu sosyal sorumluluk projesiyle her bir çocuk 12 saat eğitim almış olacak. Ayrıca buranın dışında TEGV ile birlikte başka okullara da gideceğiz.”