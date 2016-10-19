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İlkokul öğretmeni evinde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Kısas ilkokulunda öğretmen olarak görev yapan Mehmet K. evinde ölü bulundu.


19 Ekim 2016 12:02

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Kısas kırsal Mahallesi İlkokulunda öğretmen olarak görev yapan Mehmet K. ile aynı okulda görev yapan meslektaşları, sabah okula gelmeyen arkadaşlarını merak edip evine gitti. Öğretmenler, defalarca seslenmelerine rağmen kapıyı açan olmayınca kendi imkanlarıyla açıp içeri girdiklerinde Mehmet K.’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Mehmet K.’nın hayatının kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kısas İlkokulunda Fen Bilgisi öğretmeni olduğu ve geçen yıl eşinden ayrıldığı, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet K.’nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonunda ortaya çıkacağı öğrenilirken kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Şinasi İnan
ŞANLIURFA 

Etiketler: İlkokul öğretmeni


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