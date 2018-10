İlkokul öğretmenlerinden örnek davranış

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde Sinitli İlkokulu Müdürü Ömer Altunbaş ve okul öncesi öğretmeni İbrahim Aslankaya, öğrencileri Gülsüm ve Güven Özen kardeşlerin ailesini ziyaret ettiklerinde harabeye dönen bir evde yaşadıklarını gördü. Gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan Altunbaş ve Aslankaya, okuldaki diğer öğretmenlerle durumu paylaştı. Öğretmenler ortak bir karar alarak Özen ailesini bu durumdan kurtarmaya karar verdi. El ele verip köylülerle birlikte harabeye dönen evi yıkıp yenisini yapmaya başlayan öğretmenler, yaklaşık 6 ay gibi bir sürede kaba inşaatı tamamladı. Aileyi geçici olarak köyde kullanılmayan eski bir kahvehaneye yerleştiren Okul Müdürü Altunbaş, Özen ailesi için yapımına başladıkları evin yüzde 70 oranında tamamlandığını, geri kalan kısmının tamamlanması için ise desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Altunbaş, “Biz her sene başlarında öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte velilerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Nasıl bir durumda olduklarını, ev ortamlarını görmek için ziyaretlerde bulunuyoruz. Yine geçen yıl eğitim öğretim yılında öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte ziyaret ettiğimizde Mustafa Özel ailesi ile karşılaştık. 1. sınıfa yeni kayıt olmuştu öğrencimiz. Yalnız bulundukları ev çok eski yapım, ahşap. İşte çatısı başı olmayan, muşambalarla etrafı kapatılmış, baya vahim durumdaydı. Bir çatı yapmayı düşündük kendilerine ancak araştırdığımızda o evin çatıyı çekmeyeceğini anladık. Öğretmenlerimizden ‘bu evi yıkıp tekrar yeni bir ev yapalım, yeniden bu aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturalım' fikri çıktı. Evi biz karar verdik yıktık. Öğretmenlerimiz köyümüzden ikamet eden bir abimizin evini buldular. Eskiden kahve olan bir evi geçici bir süreliğine burada ikamet ettiriyoruz kendilerini. Çevre halkından, iş adamlarından, köy halkımızdan, muhtarımızdan da çevredeki öğretmenlerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde yapımına başladık evin. Kısa bir süre içerisinde de bayağı bir yol aldık, hızlandık. Kış gelmeden de ailemizi sıcak yuvasına kavuşturmak istiyoruz. Mustafa Özer'in eşinin yüzde 80 engeli var, o da çok kendileri bayağı muhtaç durumdalar. Ama öğretmenlerimiz kol kanat gerdi onlara, her türlü maddi manevi ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Büyük destek yapıyorlar. Bu desteğimizi gören iş adamları, esnaflarımız bizi yalnız bırakmadılar. Onlar da elinden geldiğince bizlere yardım etti. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum, kendileri isimlerini açıklamak istemediler zaten. Böyle mutfağından yatak odasına her türlü ihtiyaçlarını karşıladılar ama tabii ufak tefek ihtiyaçlarımız devam etmekte. Yaptığımız işlerden dolayı ustalara bir miktar borçlarımız bulunmakta. Ailemizin her türlü giyim kuşam ihtiyaçlarını karşıladık. Ama şuanda ikamet ettikleri yer kış ayına uygun bir yer değil. Biran önce geçirmek istiyoruz” dedi.

Baba Özel: “Öğretmenlerimizden Allah razı olsun”

Tarım emeklisi 56 yaşındaki Mustafa Özel, eski evde kışın soğukta duramadıklarını belirterek, ellerinden tutan okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür etti. Yüzde 80 engelli eşi Aysel, çocukları Gülsüm (9), Güven (8) ve Gülay (5) ile geçici olarak kullanılmayan bir kahvehanede yaşayan Özel, evin geri kalan eksiklerinin giderilmesi için hayırseverlerden yardım istedi. Özel, “Yağmurdan durulmuyor. Her tarafa leğen, tencere koyuyorduk. Arada tamir etsek bile yağmur gene etrafı kötü ediyordu. Kışın soğuktan duramıyorduk. Tahtalar çürüyordu, yapabilecek bir durumumuz yoktu. Sayın öğretmenlerimizden, müdürlerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde yapılmaya başlandı. Çocuklarımın iki tanesi okula gidiyor. Ev inşaatının yüzde 70'i bitti, yüzde 30 kaldı, onun için yardım bekliyoruz. Yardımcı olmak isteyenden de, olanlardan da Allah razı olsun” diye konuştu.

İlkokul öğrencisi 8 yaşındaki Güven ise, eski evin her tarafından yağmur sularının aktığını belirterek, yeni eve kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadığını anlattı. Güven, “Eskiydi evimiz, her taraftan yağmur damlıyordu. Bir tane yedek odamız vardı, orada yaşıyorduk. Ablam okula başlayınca ev yapılmaya başlandı. Yeni ev yapılmasından çok mutlu oldum. Öğretmenlerimi çok seviyorum, onlara teşekkür ediyorum” dedi.

“Evin A'dan Z'ye her şeyiyle öğretmenlerimiz ilgilendi”

Saltuklu Köyü Muhtarlığı Azası Kasım Arslan da 5 kişilik Özel ailesini sıcak yuvaya kavuşturmak için çalışan Sinitli İlkokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti. Arslan açıklamasında, “Öğretmenlerimiz, Aile Birliği buraya gelmişler. Bizde gittik buradan Mustafa'yla beraber. Hocamızla görüştük hocamız dedi ki ‘yıkılmasına karar verelim, yani burası çok eski bir evdi. Hatta Mustafa'nın eşi eski evden düştüğünde söylemişti. Oturulamayacak durumdaydı. Şükür Allah'a bu günlere geldik. Başta Ömer hocamızın çok emeği geçti. A'dan Z'ye her şeyiyle ilgilendi burada. Tabi ki biz elimizden geldiği kadar hem maddi hem manevi desteğimizi yaptık. Şimdi boyamız kaldı, kapılar, pencereler takılacak. Hocamız öyle söyledi. Tabi çatı yapılacak Allah'ın izniyle inşallah. İşverenlerimizin yardımlarını da bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Çocuklar soğuktan hep hasta oluyor”

Saltuklu Köyü Muhtarı Bayram Gündoğan, Özel ailesini şu an yaşadıkları evden kurtarıp kış gelmeden sıcak yuvalarına kavuşturmak için yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi. Gündoğan, “Müdürüm çok yardımcı oldu, onun sayesinde buralara kadar geldik. Yani biraz burada sıkıştık. Hayırseverlerden yardım bekliyorum ben. Boyası var, tuvalet, banyo takılacak, çatısı var. Yardıma ihtiyacımız var yani. Müdürümüz çok yardımcı oldu, bizde destek verdik. Buralara kadar geldik. Önümüz kış, oradan kurtarmak istiyorum, çocuklar orada hasta oluyor. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Orada da zorlanıyorlar, hasta oluyorlar. Geçenlerde hepsi hastaneye düştü rahatsız oldular” dedi.

Sinitli İlkokulu öğretmenlerinin köylülerle el ele vererek yaptıkları bu örnek davranış ilçede her kesimin takdirini kazanıyor.

Vedat Kılıç