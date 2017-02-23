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İlkokula giren hırsızlar kamerada

Kartal’da gece yarısı bir ilkokula girerek kantindeki 5 bin lira ile bir öğretmenin laptopunu çalan hırsızlar kameraya yakalandı.

İlkokula giren hırsızlar kamerada

23 Şubat 2017 09:09
İlkokula giren hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, önceki gece 02.00 sıralarında 3 hırsız Kartal Petrol Mahallesi'ndeki Teğmen Burak Evirgen İlkokuluna girdi. Okul kantininde bulunan yaklaşık 5 bin lira ile öğretmenler odasındaki bir laptopu çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

Sabah hırsızlığı fark eden görevliler durumu polisi bildirdi. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlatırken hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahısların okulun birinci katındaki pencereden içeriye giriş yaptıkları görülüyor. Okul içerisinde dolaşan zanlıların öğretmenler odasına yöneldikleri görülüyor. Zanlıların daha sonra ise kantine girerek buradaki çekmeceleri karıştırdıkları kameralara yansıyor. Okul içerisinde rahat tavırlarıyla dikkat çeken zanlıların yüzlerinin de açık olduğu kameralara yansıyor.

Cenk İşver

Etiketler: hırsızlar, ilkokul, kamerada, Kartal


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