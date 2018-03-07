İlkokul,Lise,Ortaokul,Üniversite sınavsız memur alımı ne zaman 2018 !

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Mart ayında ilkokul,ortaokul,lise,üniversite mezunları için on binlerce memur alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunu adaylar arasından KPSS'li ve KPSS'siz memur personel ve asker alımı yapılacağı bildirildi. Peki ilanlara kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Hangi kurumlar memur alımı yapıyor? İşte kamu personeli alım ilanları...

MEB SÖZLEŞMELİ 20 BİN ÖĞRETMEN ALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli statüde istihdam etmek üzere 20 bin öğretmen alımı yapacağını duyurdu. MEB'den geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda başvuruların MEBBİS ve ikgm.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacağı, sözlü sınav merkezlerinden en fazla 5 tercih yapılabileceği belirtilmişti. Beklenen başvuru ekranı açıldı.

10 BİN POLİS ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında 10 bin polis memuru alımı yapılacağı bildirildi.

MSB EN AZ İLKOKUL MEZUNU SÖZLEŞMELİ ER VE UZMAN ERBAŞ ALIYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunları arasından sözleşmeli er ve uzman onbaşı, lise mezunu adaylar arasından ise uzman erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. Herhangi bir sınav şartı olmadan yapılan askeri personel alımına başvurular yıl boyunca alınacaktır. İnternetten alınan başvuruların sonuçları da internetten açıklanacak ve başvuru yapan adaylar mülakatlara çağrılacak.

YSK 549 MEMUR ALACAK

YSK en az lise mezunu adaylar arasından 549 memur alımı yapacak. (Zabıt Katibi, Hizmetli, Santral Memuru, Arşiv Memuru ve Daha Fazla karoya yapılan memur alımı başvuruları 7 Mart günü başlayacak.

EGM KADROLU MEMUR ALIYOR

Emnyiyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda KPSS puan şartı ile kadrolu aşçı alımı yapılacağı açıklandı. İlana başvurular bugün itibariyle başladı.

MEMUR ALIM İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

2018 yılı Mart ayı kamuya memur personel alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylar mutlaka başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmaları şarttır. Buna göre adayların yayımlanan ilanı dikkatli olarak incelemeleri ve başvuru sürelerini takip etmeleri gereklidir. Kurumlara başvurular, Şahsen, Posta, e-posta ve İnternet ortamında gibi şekillerde başvuru yapılmaktadır. Başvuru yöntemi mutlaka yayımlanan ilanda belirtilmekte ve adaylardan bazı belgeler istenmektedir. Başvurular mutlaka bu belgeler ile birlikte yapılır.