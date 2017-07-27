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İllerin milletvekilleri ve seçim çevre sayıları değişti

Anayasa değişikliği sonrasında illerin milletvekilleri ve seçim çevre sayıları değişti.

İllerin milletvekilleri ve seçim çevre sayıları değişti

27 Temmuz 2017 10:57

Yapılan Anayasa değişikliği sebebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması sonucunda illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da değişti. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu kararında, ''36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara ilinin 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa ilkinin 2, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul ilinin 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir ilinin 2 seçim çevresine bölünmesi gerekli görülmüştür'' denildi.  

Ahmet Umur Öztürk

Etiketler: anayasa değişikliği, milletvekilleri


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