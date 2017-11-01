İltica sayısı düştü, masraflar arttı

Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, 2015 yılında Almanya'ya iltica edenlerin sayısı 974 bin 551 olurken, 2016 yılında ise bu sayının 728 bin 230 olduğu belirtildi. İlticacılar için 2015 yılında federal hükümetin eyalet hükümetlerine ve yerel yönetimlere 5,2 milyar euro ödeme yaptığı bildirildi. Almanya'ya 2016 yılında ise iltica edenlerin sayısında bir önceki yıla nazaran 246 bin kişi azalmasına rağmen yapılan harcamaların yüzde 73 artış kaydederek 9,2 milyara yükseldiği açıklandı. İltica edenlere ortalama aylık olarak bin euro harcandığını açıklayan Federal İstatistik Dairesi, ayrıca her mülteciye 354 euro aylık verildiğini açıkladı.

Mehmet Koca

