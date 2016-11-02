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İlyas Salman psikolojik tedavi görmeye başladı

Trendeki Yolcu adlı filmin çekimi için geldiği Aydın’da gözaltına alınan ünlü sinema sanatçısı İlyas Salman’ın yaşadığı olaydan sonra psikolojik tedavi göremeye başladığı belirtildi.

İlyas Salman psikolojik tedavi görmeye başladı

02 Kasım 2016 09:56

Filmi ülke gündemine taşıyıp daha iyi tanıtabilmek amacıyla tanıtım yemeğinde bilinçli olarak olay çıkarttığı iddia edilen İlyas Salman'ın gözaltına alınınca gerçekten korktuğu ve halen bu korkuyu üzerinden atamadığı belirtildi. Olaydan sonra Kuşadası’nda iki gün hastanede tedavi gördüğü belirtilen İlyas Salman setlerde yer almazken, Salman’ın psikolojik tedavi için İstanbu’a gittiği öğrenildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Yazıdere köyünde sinema sanatçısı İlyas Salman ve Neslihan Acar'ın da rol aldığı " Trendeki Yolcu" adlı filmin çekimleri şimdilik İlyas Salman'sız devam ediyor. 1980’li yıllarda gerçek hayatta yaşanmış bir aile dramının gözler önüne serilmesi amaçlanan filmin başrol oyuncusu İlyas Salman’ın ilk gün kabahatler kanununa muhalefet ettiği gerekçesi ile gözaltına alınmasının ardından Salman, çekimlerde görünmez oldu. Çekimler İlyas Salman’sız devam ederken Salman’ın sahnelerinin sonradan çekileceği belirtildi. İlyas Salman ve Neslihan Acar’ın yanı sıra Orhan Aydın, Gülnihal Demir, Muharrem Erdemir, Coşkun Kemer, Şengül Kozcu, Bekil Alnıak, Zeki Varıl, Cemal Aydın Özpolat, Mustafa Kavruk, Mustafa Or, Şükran Çağman, Levent Öcal, Mesut Çınar, Davut Çağlar, Abdullah Özdemir, Mustafa Benli ve Efe Talsaran’ın yer aldığı filmin çekimlerine şimdilik İlyas Salman’sız devam ediliyor.
‘Çok korktuğu için psikolojik tedavi alıyormuş’
Film ekibinde yer alan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir görevli, ilk gün gözaltına alınan İlyas Salman’ın çok korktuğunu olaydan sonra iki gün Kuşadası’nda tedavi gördüğünü durumu düzelmeyince de İstanbul’a gittiğini söyledi. Şu anda İstanbul’da tedavi gördüğü belirtilen İlyas Salman’ın iyileştikten sonra film çekimine döneceği öğrenildi. 

Hüseyin Çetinkaya

Etiketler: ilyas salman, psikolojik tedavi


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