Olayla ilgili yazılı bir açıklama yapan Salman’ın rol aldığı son filmin Yapımcı ve Yönetmeni Hamit Şahin, “Bazı medya organlarında yayınlanan bu haberler asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın İlyas Salman’ın iddia edildiği şekilde her hangi bir sağlık sorunu olmayıp kendisi ailesinin yanında bulunmaktadır” dedi. Açıklamada, İlyas Salman’ın söz konusu filmin çekimlerine planlanan şekilde katıldığı; kostüm, araç ve gereçlerin temini sebebiyle çekimlere ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Aydın ilimizin tanıtımı ve gelişmesi adına katkıda bulunacağını düşündüğümüz sinema filmimizin çekimlerine başlandıktan sonra firmamız ve oyuncularımıza karşı sergilenen karalama kampanyasının çok sevdiğimiz Aydın ilimize ve Aydın halkına katkı sağlamayacağı aşikârdır. Bazı medya organlarına servis edilen gerçeği yansıtmayan haberler ile ilgili olarak gerekli hukuki tüm haklarımız lehimize saklı olup hukuki anlamda gerekli işlemler yapılacaktır. Aydın’da medyanın yalan haberciliği ve bilmediğimiz birilerinin provokasyonları ile oluşturulan yalan kampanyası nedeniyle bir daha Aydın’da film çekmeme kararı almış bulunuyoruz.”