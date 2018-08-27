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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,7 puan arttı

2018 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı 0,7 puan arttı

27 Ağustos 2018 14:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı. Buna göre 2018 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,8 seviyesinde gerçekleşti. 

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,6 seviyesinde gerçekleşti. Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içeceklerde azalış gözlendi. Dayanıksız tüketim mallarında ise değişim gözlenmedi. 

2018 yılı Ağustos ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2607 işyerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderildi ve 2 bin 77 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırılarak hazırlandı.  

 

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