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İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustos’ta arttı

2017 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Ağustosta arttı

25 Ağustos 2017 14:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Merkez Bankası’nın açıklamasına göre, 2017 yılı Ağustos ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 634 işyerine ‘İktisadi Yönelim Anketi’ formu gönderilerek, 2 bin 118 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı. Buna göre, 2017 yılı Ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranı

2017 yılı Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve ara mallarında artış görülürken, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi. 


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