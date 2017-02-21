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İmamın ahşap el sanatı tutkusu

Din görevlisi İbrahim Akgül, yaptığı ahşap yakma ve hat işleme ürünleriyle görenleri büyülüyor.

İmamın ahşap el sanatı tutkusu

21 Şubat 2017 09:36

Samsun’da 28 yıldır cami imamı olarak görev yapan 47 yaşındaki İbrahim Akgül, imamlık görevinin yanı sıra boş zamanlarında ahşap el sanatları üzerinde çalışmalar yapıyor.

8 sene önce merakla başladığı sanata zamanla aşık olduğunu dile getiren Semişli Camisi İmamı İbrahim Akgül, “Yaklaşık 2 yıl boyunca bu işin erbaplarından eğitim aldım. Gün geçtikçe el sanatlarına olan ilgim büyük ölçüde arttı.

Daha sonra yaptığım eserleri vatandaşların beğenisine sunmak istedim ve kendime küçük bir dükkan açtım. Şimdi cami imamlığının yanı sıra ikinci bir mesleğim oldu. Eserlerim beğenildikçe sipariş üzerine çalışmaya başladım. Hafta sonları aldığım siparişler üzerine çalışmalar yapıyorum” dedi.

Samsun’da başıboş gezen yüzlerce genç bulunduğuna dikkat çeken İbrahim Akgül, “Devir artık internet devri olmuş. Eline akıllı telefon alanın hayatla bağlantısı kesiliyor.

Bu devirde yetişen çocuklarımız internet ile büyüyor. Benim gözümde internet bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığından bir farkı yoktur. Gençlerimiz kendilerini gereksiz yere meşgul eden şeylerden kaçınıp el sanatlarına yönelsinler” diye konuştu. 

Etiketler: din görevlisi, İbrahim Akgül, imam


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