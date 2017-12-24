Diğer
Kategoriler

İmamın en acı cenaze namazı

Aydın’ın Germencik ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.

İmamın en acı cenaze namazı

24 Aralık 2017 14:47

Aydın’ın Germencik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 hukuk fakültesi öğrencisinden 23 yaşındaki Yasin Malgaç, memleketi Kırklareli’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Malgaç için Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çavuşköy’deki babaevinde helallik alındı. Tabutun başında ağlayan kız kardeşi ve annesi zorlukla ayakta durabildi. Daha sonra gencin cenazesi köy camisine götürüldü. Tek erkek evladının cenaze namazını imam olan babası Ömer Malgaç kıldırdı. Namazın ardından cenazeye katılanlardan oğlu için helallik isteyen baba, gözyaşları içinde ayakta durmakta zorlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Malgaç köy mezarlığına defnedildi. 

Emre Gülle
 

Etiketler: cenaze namazı, imam

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç