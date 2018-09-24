İmamları dolandıran şebekenin adresi de sahte çıktı

Ostim Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Adem Arıcı, İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine bölgelerinde araştırma yaptıklarını kendi sanayi sitelerine adres gösteren şebekenin belirttiği adreste yer almadığını kaydetti. Konuyla ilgili açıklama yapan Bölge Müdürü Adem Arıcı, “İlgili haberden sonra Ostim içerisinde ve özellikle 1170 sokak üzerinde bulunan tüm iş yerlerini taradık. Bahse konu firmanın bizim bölgemizde gösterdiği adresin de sahte olduğu belirlendi” diyerek “Bozkurt Metal ve Kırtasiye adlı bir firma Ankara Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunmadığını kaydetti.

Efeler İlçe Müftülüğü Maaş Mutemetliği'ne haciz yazısı gönderildi

Daha önce hiçbir evrak ve bildiri gelmeden Ankara 14. İcra Müdürlüğü tarafından Efeler İlçe Müftülüğü'ne bazı imamların maaşının haczi için gelen yazıda, tek dosyanın biri görünür diğeri görünmeyecek şekilde iki ayrı numarası olduğu belirtilmişti. 24/11/2017 A seri 039560 seri numaralı fatura bedeli kağıt üzerinde 29,50 TL görünürken Efeler İlçe Müftülüğü'ne imamların maaşından kesilmesi için gönderilen haczin 8 bin 53 TL 50 Kuruş tutarında olduğu belirtilmişti.

İbrahim Kılınç

