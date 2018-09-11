İmar affı başvurusu nasıl yapılır? İmar affı başvurusunda nelere dikkat edilmeli?

İmar affı başvurusu nasıl yapılır? 12-13 milyon konutu ilgilendiren imar barışı ile ilgili vatandaşlar tarafından yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de başvuru işlemlerini nasıl yapacağını bilememesi ve hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan, uzman yardımı almadan hak sahiplerinin yapmış oldukları yanlış beyandan dolayı imar affından yararlanamama riski. İmar affı başvurusunda nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar...

12-13 milyon konutu ilgilendiren imar barışı ile ilgili olarak başvuru sürecinin önemine değinen Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, "Bugüne kadarki süreçte imar affıyla ilgili yaşanan en büyük sorun, hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan, uzman yardımı almadan hak sahiplerinin yapmış oldukları yanlış beyandan dolayı imar affından yararlanamama riski ile karşı karşıya kaldılar” Binanın imar affı başvurusu için gerekli tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve yerine uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Aksi halde iskan tapusu için çizilen projenin Yapı Kayıt Belgesi için yapılan ilk beyan ile uyumsuz olması halinde ciddi sorunlar ile karşılaşılabilir hatta vatandaşlar iskan tapularını alamayabilirler. 9 Ağustos tarihine kadar yapılan başvurularda, yanlış beyandan dolayı yapı kayıt belgesi için yapılan ödeme geri alınamıyor ve imar barışına başvuru hakkı elden gidiyordu bunun üzerine Bakanlık imar barışı başvuru sisteminde 9 Ağustos’ta yapılan değişiklik ile vatandaşların yanlış beyanlarını düzeltebilme imkanını sağladı" dedi.

"ÖDEME YAPILDIKTAN SONRA 1 HAFTA İÇİNDE DE BAKANLIK ONAYLI YAPI KAYIT BELGESİ ÇIKARILABİLİYOR"

Çatalkaya, "Bakanlık sisteminde imar affı beyanını yapması 1 ila 2 gün sürüyor. Yapı Kayıt Belgesi için ödeme yapıldıktan sonra 1 hafta içinde de Bakanlık Onaylı Yapı Kayıt Belgesi çıkarılabiliyor. İskanı olmayan “ Arsa Tapulu veya Kat İrtifak Tapulu” binalar için imar affı başvurusu Tüm Bina için yapılması gerekiren; İskanlı (Kat Mülkiyetli) binalarda projesine, ruhsatına aykırılıkları bulunan bağımsız bölüm için imar affı başvuru yapılıp; Yapı Kayıt Belgesi alınabilir. İmar barışına başvurular Ekim ayının sonunda bitecek ancak ödemeler Aralık sonuna kadar devam edecek. Kanunda başvuru süresinin 1 yıl daha uzatılabileceği yazıyor. Biz de bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Yapı Kayıt Bedeli ödemeleri için uygun kredi imkanlarının sağlanması ile daha çok hak sahibi imar affından yararlanacaktır" diye konuştu.

İmar affında en büyük sorun yanlış beyan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Mayıs ayında yürürlüğe giren ve 31 Ekim 2018 tarihinde başvuruları son bulacak olan ‘İmar affı’ ile ilgili bugüne kadar en çok karşılaşılan sorunun yanlış beyan olduğunu belirten Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, vatandaşların bu konuda dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Mayıs ayı içerisinde yürürlüğe giren ve 12-13 milyon konutu ilgilendiren imar affı ile ilgili olarak başvuru sürecinin önemine değinen Çatalkaya, “Bugüne kadarki süreçte imar affıyla ilgili yaşanan en büyük sorun başvuru yapanların yanlış metrekare beyanında bulunması oldu. Binanın gerçek metrekarelerin çıkarılması, ölçülerin doğru hesaplanması gerekiyor. Bu nedenle imar affı başvurusu için uzman kişilerden hizmet alınması büyük önem taşıyor. 9 Ağustos tarihine kadar yapılan başvurularda, yanlış bilgi verildikten sonra yapı kayıt belgesi için yapılan ödeme geri alınamıyor ve imar barışına başvuru hakkı elden gidiyordu. Ancak kanunun 9 Ağustos’ta revize edilmesiyle, vatandaşlara yanlış bilgilerini güncelleme hakkı tanındı” dedi.

Çatalkaya, “İmar barışına başvurular Ekim ayının sonunda bitecek ancak ödemeler Aralık sonuna kadar devam edecek. Kanunda başvuru süresinin 1 yıl daha kadar uzatılabileceği yazıyor. Biz de bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Birinci adım olarak yapı kayıt belgesini alan vatandaşlar ikinci adımda evlerinin iskanlı tapusunu alabiliyor. Atılacak bu adımlardan sonra hem evlerin değeri artıyor hem kredili satışın önü açılıyor” dedi.