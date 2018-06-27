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İmar Barışı başvurusunda ulaşılan son rakam 1.3 milyon

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 8 Haziran tarihinde başlatılan ’İmar Barışı’ başvurularında gelinen son rakamın 1 milyon 300 bin olduğunu söyledi.

İmar Barışı başvurusunda ulaşılan son rakam 1.3 milyon

27 Haziran 2018 10:58

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) iş birliğinde İTO’nun Eminönü’ndeki merkez binasında ’İmar Barışı Paneli’ düzenlendi. 

Türkiye’de yaklaşık 13 milyon kişiyi yakından ilgilendiren ‘İmar Barışı’ konusunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, 8 Haziran tarihinde başlatılan ’İmar Barışı’ başvurularında gelinen son rakamın 1 milyon 300 bin olduğunu söyledi. 

Demirtaş, günde ortalama 50-60 bin civarında kayıt yapıldığını belirterek, “Başvuruların kaç metrekare, kaç bağımsız bölüm için yapıldığına dair henüz tam rapor hazırlamadık" ifadelerini kullandı. Demirtaş, ’İmar Barışı’nda tarihin uzatılmayacağını ve taksit olmayacağının da altını çizerek, "Başvurular 31 Ekim’e kadar sürecek. Ödemeler yıl sonuna kadar yapılabilecek” dedi. 

 

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