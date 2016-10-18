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IMDB’den Cumhurbaşkanı Erdoğan için küstah paylaşım

Dünyadaki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı olan imdb.com’dan küstah bir paylaşım gerçekleşti.

IMDBden Cumhurbaşkanı Erdoğan için küstah paylaşım

18 Ekim 2016 12:34

14 Ekim’de vizyona giren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayat hikayesini anlatan ‘’Reis’’ filminin açıklama kısmına; ‘’Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin diktatörüdür’’ ifadesi yazıldı. Siteye tepkiler çığ gibi yükselince sitenin tarafsızlığı tekrar gündeme geldi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine IMDB geri adım atarak düzeltme yaptı. Sitede yer alan ‘’diktatör" kelimesi yerine "politikacı" ifadesini kullandı.

REİS

Adnan Menderes'in idam haberiyle başlayan film Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çocukluk dönemi ile belediye başkanlığına uzanan hayat hikayesi beyazperdeye yansıtıyor. Film Erdoğan'ın gençliğini de ele alarak onun gözünden bir dönem hikayesi anlatma hedefinde. Yönetmenliğini Hüdaverdi Yavuz'un üstlendiği yapımda Recep Tayyip Erdoğan’ı Reha Beyoğlu canlandırırken, eşi Emine Erdoğan’ı ise Özlem Balcı oynuyor. Filmin müzikleri ise Yücel Arzen'e ait. Yapımcılığı ise "Kafkasör Film Akademisi & Garantialsat Gayrimenkul Yatırım A.Ş." üstleniyor.  

Etiketler: Adnan Menderes, cumhurbaşkanı erdoğan, reis, Reis filmi


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