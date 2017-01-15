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İmece usulü şoför kurtarma operasyonu

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, uçurumun kenarında otomobiliyle mahsur kaldı. Polisler ve mahallelinin tuttuğu otomobilden güçlükle inen sürücü, olayın şokuyla neye uğradığını şaşırdı.

İmece usulü şoför kurtarma operasyonu

15 Ocak 2017 23:14

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa K. (54), kullandığı 67 AR 396 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 100 metrelik uçurumun başında askıda kaldı. Araçtan inemeyen sürücü çareyi yardım istemekte buldu. Olay yerine gelen mahalle sakinleri, uçurumun başında kalan aracın dengesini bozmadan sürücüyü çıkartmak istedi. Açtığı şoför kapısı da uçuruma bakan sürücü neye uğradığını şaşırdı.

Bir süre araçta mahsur kalan sürücünün imdadına AFAD ekipleri yetişti. Olay yerinde çevre güvenliği alan polis ekipleri de kurtarma çalışmalarına destek oldu. Polisler, mahalle sakinleri ile birlikte otomobilin dengesini bozmadan imece usulü kurtarma operasyonu yaptılar. Sürücü olayın şokuyla araçtan indirildi.

AFAD ekipleri otomobili yola çıkarttıktan sonra bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Onur Altındağ


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