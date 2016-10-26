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İmha edilmek istenen patlayıcı infilak etti: 1'i polis 2 yaralı

Bingöl'ün Genç ilçesinde teröristler tarafından menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından imha edilmeye çalışılırken infilak etti. Patlamada 1 polis ve çevrede bulunan 1 genç yaralandı.


26 Ekim 2016 14:10

Edinilen ilk bilgilere göre, Genç ilçesi Vatan Caddesi üzerindeki menfeze teröristler tarafından el yapımı patlayıcı tuzaklandığına dair ihbar alan polis, olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, incelemelerde bulundu. Bomba imha ekiplerinin etkisiz hale getirmeye çalıştığı patlayıcı aniden infilak etti. Patlamada 1 polis ve çevrede bulunan 16 yaşındaki 1 genç yaralandı. Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Genç İlçe Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bingöl'e sevk edildi. 

Etiketler: Bingöl


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